Son Dakika Haberleri: Siyanür ölümleriyle ilgili komisyon kuruldu
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Siyanür ölümleriyle ilgili komisyon kuruldu

7 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür ölümleriyle ilgili, "Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu" açıklamasında bulundu.

Siyanür ölümleriyle ilgili komisyon kuruldu, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, siyanür ölümleriyle ilgili, "Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın birkaç haftadır gündemde yer alan intihar vakaları karşısında derin üzüntü duyduğu bildirildi. Bu vakaların kamuoyuyla paylaşım biçimlerinin, durumu daha hassas bir noktaya çektiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu olayları ve etkilerini araştırmak üzere Bakanlığımız tarafından bir araştırma komisyonu kuruldu. Araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla detaylı bir rapor halinde paylaşacağız.  Yaşanan bu üzücü olaylara ilişkin görüntüler mağdur aileleri olduğu kadar toplumu da defaatle yaralamaktadır. Bu nedenle vakalara ait görüntülerin paylaşılmaması konusunda tüm vatandaşlarımızdan duyarlılık beklemekteyiz.  Derin üzüntü duyduğumuz bu süreçte basın mensuplarımızın da kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet göstereceklerine inanıyoruz."


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Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 01:40 Kaynak: DHA
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