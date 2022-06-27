Siyanür Sızıntısı Yaşanan Altın Madeninin Faaliyeti Durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan ve siyanür sızıntısı yaşanan altın madeninin faaliyetinin durdurulduğunu açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, İliç'te Anagold Madencilik tarafından işletilen ve siyanür sızıntısıyla gündeme gelen altın madeninin faaliyetinin durdurulduğu bildirildi. Açıklamada, "Erzincan İliç'te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz. İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına izin verilmeyecek" denildi.

Bakanlıktan ayrıca yapılan yazılı açıklamada ise Bakanlık gözetiminde gerçekleştirilen acil müdahale sonrası temizleme çalışmalarının yeterli olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla çevre laboratuvarı tarafından alınan 27 adet numunenin analizlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

20 TON OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Anagold Madencilik'e ait altın madeninde, 21 Haziran 2022 tarihinde siyanür sızıntısı yaşanmıştı. Madendeki siyanür sızıntısını, Erzincanlı yurttaş Sedat Cezayirlioğlu, çektiği video ile gündeme getirmişti. Çevreciler ve siyasilerden olaya tepki gelirken sızıntının boyutunun 20 ton olduğu ve Fırat Nehri'ne siyanür karıştığı da iddia edilmişti. Şirkete, olayın ardından 16,4 milyon lira para cezası kesilmişti. Şirket ise olaya ilişin yaptığı yazılı açıklamada 20 ton siyanür iddiasını reddederek, 8 kilo siyanürün sızdığını bildirmiş ve siyanürün Fırat Nehri'ne karıştığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını savunmuştu.

ALİ ÖZTUNÇ UYARMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, sızıntı yaşanmadan önce, 12 Haziran 2022 tarihinde maden sahasına gitmişti. Öztunç, burada yaptığı açıklamada, "Allah korusun, bu siyanür havuzlarında herhangi bir şey olması durumunda -ki burası deprem bölgesi, bir şey olması durumunda- burada yer altı sularına karışacak olan kimyasal atıklar Fırat'ı, Keban Barajı'nı, Munzur'u kirletir. Ne börtü bırakır ne böcek; taş üstünde taş bırakmaz. Buraları gerçekten sıkıntılı bir hale sokar. Bu yüzden buraya devletin daha fazla eğilmesi gerektiğini düşünüyoruz, denetimlerin daha fazla yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöntemle bu işin yapılmasının yanlış olduğunu söylüyoruz" demişti.

GÖRÜNTÜ: ARŞİV