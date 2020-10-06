Siyanürsüz altın çıkaracaklar - Son Dakika

Siyanürsüz altın çıkaracaklar

Siyanürsüz altın çıkaracaklar Şantiye kurulması için fizibilite çalışmalarına başlandı Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde ise binlerce vatandaş istihdam edilecek Bölgeye ilk etapta 75 milyon dolarlık yatırım yapılacak 8 milyon metreküplük bir...

Siyanürsüz altın çıkaracaklar

Şantiye kurulması için fizibilite çalışmalarına başlandı

Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde ise binlerce vatandaş istihdam edilecek

Bölgeye ilk etapta 75 milyon dolarlık yatırım yapılacak

8 milyon metreküplük bir alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak saptandı

Altının işlenmesi siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek

ERZURUM - Erzurum'un Olur ilçesine bağlı Boğazgören Mahallesinde tespit edilen altın rezervine işletme ruhsatı verilmesinin ardından ruhsat sahibi Kenan Kılıç köye giderek şantiye kurulacak yeri belirlediler.

Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonrası ruhsatlarını alabilen Kenan Kılıç, Boğazgören köyünde şantiye kurabilmek için fizibilite çalışmalarına başladı.

Kenan Kılıç, "Bugün şantiye çalışmalarımız olacak nasip olursa Nisan ayında madeni çıkarmaya başlayacağız. Kesinlikle madeni çıkartırken siyanur kullanmayacağız, bunu halkımızın bilmesini istiyorum" dedi.

Maden sahasının sorumlusu eğitimci ve Maden Mühendisi Cavit Güzel, "Çeşitli sorumluluklar ve hukuksal boyutuyla Kenan Kılıç'a ait bu sahada 10 yıllık bir çalışma ile birlikte bu sahayı halkımıza işletmeye açmak için gerekli çalışmalarımızı başlattık. Bu güne kadar geldik şuana kadar yapılmış çalışmalar hukuksal boyutta yapıldı bugüne geldik. 2017 yılında işletme ruhsatı alındı, 2018 yılında çet raporu alındı ve geçen haftada işletmenin kurulması için gerekli bütün izinler ve kamu kurumlarımızdan alındı, yetkili Bakanlığa gönderildi. Kurumsal olarak istenilen bütün belgelerimiz mevcut bütün belgelerimiz esas ve usullere göre alınmıştır işletmemizi en kısa sürede açacağız" dedi.

Bölgeye ilk etapta 75 milyon dolarlık bir yatırım yapılacağı ve çalışan sayısının binleri bulacağını ifade edildi.

8 milyon metreküplük bir alanda cevherli kütle tespit edilen bölgede altın rezerv tespiti ise tonda dört gram olarak saptandı. Altının işlenmesi ise siyanürle değil doğaya zarar vermeden gravite esasıyla gerçekleştirilecek.

Yıllık katma değerinin 400 milyon doları bulacağı tahmin edilen altın madeninde ise binlerce vatandaş istihdam edilecek.

Siyanürsüz altın çıkaracaklar
Siyanürsüz altın çıkaracaklar
Siyanürsüz altın çıkaracaklar
Siyanürsüz altın çıkaracaklar

Erzurum, Maden, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Siyanürsüz altın çıkaracaklar - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: Fenerbahçe, 8,5 milyon euro kar elde etti Medipol Başakşehir, Edin Visca'nın sözleşmesini 2025'e kadar uzattı 7 aylık hamile kadın, kocası tarafından evinde ölü bulundu Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu
Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi feci şekilde can verdi         
17:35
Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı         
16:58
Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak         
16:47
Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı Fenerbahçeli İsmail Yüksek, Balıkesirspor'a kiralandı         
16:12
Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti         
16:05
Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı         
15:42
Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur         
15:03
İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir         
14:38
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 17:59:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siyanürsüz altın çıkaracaklar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei