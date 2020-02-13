"Siyanürün tadına bakmak istemiştim" - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Siyanürün tadına bakmak istemiştim' - Son Dakika

"Siyanürün tadına bakmak istemiştim"

6 saat önce

İzmir'de siyanürlü suyu içirerek anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan tutuklu sanık, mahkeme başkanının "Tahliye etmemizi ister misin?

İzmir'de siyanürlü suyu içirerek anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşini de yaralayan tutuklu sanık, mahkeme başkanının "Tahliye etmemizi ister misin?" sorusuna, "Tahliye olsam nereye gideceğim ki, ben rahatım" diye karşılık verdi.


İzmir'in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan'ın (21) yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve davanın müştekisi durumunda bulunan kardeşi Emir Can Kalkan ile taraf avukatları katıldı.


Mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, "Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme' ve 'kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz" ifadelerinin yer aldığını söyledi.


Mahmut Can Kalkan'ın kardeşi Emir Can Kalkan ise raporu kabul etmediğini ifade ederek daha detaylı bir rapor hazırlanmasını istedi.


"Siyanürün tadına bakmak istiyordum"


Tanık M.E.'nin polise verdiği ifadede, Mahmut Can'ın kendisinden birkaç ay arayla siyanür ve reçete ile satılan bir takım ilaçları temin etmesini istediğini ancak bunları temin etmediğini söyleyen mahkeme başkanı, Mahmut Can Kalkan'a ifadeyle ilgili diyeceklerini sordu. Arkadaşı M.E.'den siyanür istediğini doğrulayan Mahmut Can Kalkan, "Siyanürü anne ve babamı öldürmek için değil denemek için istemiştim. Siyanürün tadına bakmak istiyordum" diye yanıtladı.


Mahkeme başkanının "Seni tahliye etmemizi ister misin?" sorusuna, "Tahliye olunca nereye gideceğim ki" diye yanıt veren Mahmut Can Kalkan, "Ev güzel (cezaevi), ben rahatım. Ama beni tekli koğuşa atmasınlar" ifadelerini kullanarak tahliyesini istemediğini söyledi.


4 yaşındaki kardeşi Mehmet Taha Kalkan'ın fotoğrafını istemesi üzerine, müşteki avukatı kendisine fotoğrafı uzatırken Mahmut Can Kalkan bu sırada kısa süreli baygınlık geçirdi.


Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporun yeterli olmadığına kanaat getirerek İstanbul Adli Tıp Kurumundan yeni rapor alınması için duruşmayı erteledi.


Olay


İzmir'de 14 Mayıs 2019'da Dokuz Eylül Üniversitesi Kimya Bölümü öğrencisi Mahmut Can Kalkan, satın aldığı siyanürü suya karıştırıp anne ve babasına içirmişti. 16 yaşındaki kardeşi Emir Can Kalkan sıvıyı içmeyi reddederken, evdeki küçük kardeşi Mehmet Taha Kalkan da siyanürden etkilenmişti. Hastaneye kaldırılan anne ve baba hayatını kaybederken, Emir Can ve Mehmet Taha Kalkan (4) ise tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Zanlı Mahmut Can Kalkan, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kalkan hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. - İZMİR

İzmir, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:46 Kaynak: İHA
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