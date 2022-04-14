Şiyar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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Şiyar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis

14.04.2022 20:11
Şiyar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, darbedildikten sonra, evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'ın davasıyla ilgili yargılanan annesinin erkek arkadaşı Hami Kıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken, anne Gülüzar Amanet ise tahliye edildi.

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde, darbedildikten sonra, evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiyar Kılıç'ın davasıyla ilgili yargılanan annesinin erkek arkadaşı Hami Kıcı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ayrıca 17 yıl hapis cezasına çarptırılırken, anne Gülüzar Amanet ise tahliye edildi.

Kocaali Karşı Mahalle Gökçekız Sokak üzerinde bulunan bir evde 28 Nisan 2020 günü yangın çıktı. Yangında Şiyar Kılıç, yanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği sırada televizyon programına katılan anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine polis ekipleri anne ile erkek arkadaşını İstanbul'da canlı yayında, Kıcı'nın kardeşi Yasin Kıcı ve annesi Emine Kıcı ise Sakarya'da gözaltına aldı. 4 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hami Kıcı ile Gülüzar Amanet ve tutuksuz sanıklar Yasin Kıcı ve Emine Kıcı hakkında karar verildi. Mahkeme heyeti, Hami Kıcı'yı, 'Çocuğa karşı canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, çocuğun cinsel istismarı suçunun teşebbüs aşamasında olmasından ötürü 9 yıl, çocuğa karşı eziyet suçundan 5 yıl ve kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda yangın çıkarmadan 3 yıl hapsine hükmetti.ANNE TAHLİYE EDİLDİ Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemede Şiyar Kılıç'ın yangın öncesinde öldürülmüş olduğunun tespit edilmesi üzerine, sanıklar Gülüzar Amanet, Emine Kıcı ve Yasin Kıcı'nın kasten öldürme suçundan beraatlerine karar veren mahkeme heyeti, 3 sanığa 'Yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 3'er yıl, 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçundan ise 5'er yıl olmak üzere toplam 8'er yıl hapis cezası verdi. 3 sanığın yargılama sürecinde tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gülüzar Amanet'in adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tahliyesine, önceki celselerde tahliye olan Emine Kıcı ve Yasin Kıcı hakkında da adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartlarının uygulanmasına karar verdi.


- Sakarya
Şiyar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis
Şiyar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis
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Kaynak: DHA

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