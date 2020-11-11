İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı - Son Dakika

İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı

11.11.2020 14:01

İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı Tokat'ta Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olan Buğrahan Dağkuş, 3yıl önce içip tadını çok beğendiği bir gazozdan etkilenerek gazozcu olmaya verdi.

İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı

TOKAT - Tokat'ta Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olan Buğrahan Dağkuş, 3yıl önce içip tadını çok beğendiği bir gazozdan etkilenerek gazozcu olmaya verdi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2017 yılında mezun olan Buğrahan Dağkuş'un, İzmir'de içtiği gazoz hayatını değiştirdi. 3 yıl önce içtiği gazozdan etkilenen Dağhan, Tokat'ta bir gazozcu açtı. Dükkanında 70'e yakın farklı tat ve markalarda gazozdan koleksiyon oluşturdu."80 ve 90'lı yıllardaki gazoz kültürünü yaşatmak isteyen Dağhan, leblebi ile birlikte işyerinde gazoz ikramı yapmaya başladı. Gazoz kültürünü yaşatmak istediğini belirten Dağkuş, "İzmir'de 3 yıl önce güzel bir mekanda gazoz içmemle başladı her şey. Çok eski bir gazozdu, tadı hoşuma gitti. Buradan merak saldım bu işe. İlk başata koleksiyoner olarak başladım. Koleksiyon yaparken de bu kültürü şehrimize taşımak istedim. Leblebinin yanında gazoz içilmesi çok klasiktir. Bu ikiliyi halkımıza sunmuş olduk" diye konuştu.

Gazoz koleksiyonunda 1920'li yıllarda üretilmeye başlayan yerli gazoz çeşitlerinin olduğunu belirten Dağkuş, koleksiyonun artırmayı hedeflediğini söyledi. Gazoz içmeye gelen vatandaşlar ise çocukluk yıllarına dönerek farklı bir kültür yaşamaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı
İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı
İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı
İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı
İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı
İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı
İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı
İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi, Tokat, İzmir, Mezun, Magazin, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu sırada dolar psikolojik sınırın altına düştü Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada Sevgilisini boğarak öldüren genç, öz annesinin ihbarıyla kıskıvrak yakalandı Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz "Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı
Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: Dünyaca ünlü Forbes dergisinden Türk SİHA'larına övgü: "Sihirli kurşun" gibiydi, Karabağ'da büyük fark yarattı         
15:05
Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi Korkunç olay! Talihsiz adam, kendisini aldatan eşi ve sevgilisi tarafından darbedilerek can verdi         
14:57
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler         
14:25
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum         
14:09
Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi Eski F.Bahçeli Max Kruse'ye hakaret ve tehdit dolu mektup gönderildi         
13:50
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kasım ayında fidan mı dikilir diyerek çamur atmaya kalkanlar bunda da çuvalladılar         
12:46
Çanakkale'de şehit düşen babası için Yozgat'taki köyüne mezar yaptırdı Çanakkale'de şehit düşen babası için Yozgat'taki köyüne mezar yaptırdı         
11:43
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu İbrahim Tatlıses'in sunacağı İbo Show'un yayın tarihi belli oldu         
11:23
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu         
09:03
Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti         
08:43
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 15:40:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İçtiği gazoz ile iş hayatına atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei