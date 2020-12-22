Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu - Son Dakika

Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu

22.12.2020 08:53
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu, System.String[]

ANKARA'da 30 kazla kaz üretimine başlayan Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Cihat Çiftçi, işini memleketi Van'ın Erciş ilçesinde sürdürüyor.

ANKARA'da 30 kazla kaz üretimine başlayan Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Cihat Çiftçi, işini memleketi Van'ın Erciş ilçesinde sürdürüyor. Memleketine döndükten sonra kurduğu kaz çiftliğinde 2 yılda bine yakın kaz yetiştiren Çiftçi, yurt içi ve yurt dışına civciv göndermeye başladı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Cihat Çiftçi, merak saldığı kaz yetiştiriciliğine 30 kaz ile başladı. Çiftçi, eğitim için bulunduğu Ankara'daki Kaz Çiftliği'ni memleketi Van'ın Erciş ilçesine döndüğünde büyüterek devam ettirdi. Çiftçi, ilçe merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan sulak ve boş alana çiftliğini kurdu. 2 yıl gibi kısa bir sürede kaz sayısını bine çıkardı. Çiftçi, kaz kesiminin yanı sıra yurt içine ve yurt dışına civciv gönderdiğini ve elde ettiği kazançtan da memnun olduğunu söyledi.

50 BİN METREKAREYE KAZ ÇİFTLİĞİ KURDU

Orta Doğu'da Katar, Kuveyt ve Irak gibi ülkelerden yoğun kaz talebi olduğunu ifade eden Çiftçi, "Ankara'da küçük ölçekli olarak başladığım kaz yetiştiriciliğini Erciş'te yaklaşık 50 bin metrekare üzerinde inşa ettiğimiz çiftlikte devam ettiriyorum. Burada kurduğumuz kuluçka makinelerimizle ürettiğimiz civcivleri yeni girişimcilere ve yurt dışına pazarlıyoruz. İlk başlarda küçük ve ekonomik işletme olarak başladığımız için adımlarımızı dikkatli attık. Örneğin, kaz suluklarını ve yemliklerini plastik borulardan yaparak 2 bin lira maliyeti, 50 liraya düşürdük. Çiftlik içinde kaz barınaklarını, çam kepekleriyle ısıtarak maliyeti alt seviyelerde tuttuk. Artık işlerimizi daha büyütüp Avrupa'ya açılmak, oralarda da yetiştirdiğimiz kazların pazarlamasını yapmak istiyoruz. Bu işletmeyi kurduğumuz da İlçe Tarım Müdürü Cihat Çağrı ve Veteriner Hekim Bekir Bora çok destek verdi. Her ikisine de teşekkür ediyorum" dedi.


Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu
Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu

Ankara, Çiftçi, Erciş, Susuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siyasal mezunu, kaz yetiştiricisi oldu - Son Dakika


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