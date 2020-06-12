Siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü... - Son Dakika

Siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü...
Siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve astsubay E.B. tutuklandı.
Siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve astsubay E.B. tutuklandı. Tele1 Ankara temsilcisi İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 02:29 Kaynak: İHA
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