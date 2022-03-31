'Siyaset Akademisi' ile kadınların siyasette daha çok yer alması hedefleniyor - Son Dakika

Kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla Şirin Tekeli Siyaset Okulu açıldı. İstanbul Kent Üniversitesi ve KA.DER (Kadın Adayları Destekleme Derneği) iş birliği ile 27 Mart 2022 Pazar günü başlatılan akademide 20 ila 35 yaşındaki kadınlara verilecek üç aylık eğitimle siyasette daha fazla yer alıp güçlenmesi hedefleniyor.

'Siyasette kadın ve erkek eşit katılımın olduğu günleri ben göremeyeceğim' sloganıyla farkındalık yaratmak isteyen KA.DER, Siyaset Akademisini bu yıl İstanbul Kent Üniversitesi iş birliğiyle düzenledi. Gerçekleştirilecek olan üç aylık programda hafta içi ve hafta sonu olmak üzere dersler verilecek. 'Siyaset nedir?, Vatandaşın siyasete katılımı nasıldır?, Demokrasi nedir?, Demokraside kadının yeri nerededir?' gibi ana konuları aktaracaklarını belirten üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Öğr. Üyesi Zafer Çeler, "Akademi Türkiye'de siyasete katılmayı hedefleyen ve toplumsal konularda yer almak isteyen kadınlara cesaret verilecek" açıklamasını yaptı.

"GÜÇLÜ HİSSETMELERİ İÇİN EN ÖNEMLİ DETAY EĞİTİM"

Siyasette kadınlardan çok erkeklerin yer aldığını belirten Başkan Nuray Karaoğlu, "Maalesef tüm dünyada bu böyle. Kadınların bu alanda kendilerini güçlü hissedebilmeleri için bu program önem taşımaktadır. Biz de kadınları ilgilendiren konularda mücadele veren kadın akademisyenlerle ve kadın hareketi üzerine çalışan diğer meslek gruplarından kadınlarla iş birliği yapmaktayız. Eğitim programımızda; siyaset bilimine giriş, uluslararası ilişkiler, Türkiye'nin imzaladığı uluslararası sözleşmeler, medeni hukuk, iletişim, müzakere teknikleri, kampanya ve sosyal medya kullanımı gibi birçok alan var" dedi.

"YURT DIŞI SİYASETÇİLERİ DENEYİMLERİNİ AKTARACAK"

Başvuru süreci sonunda kriterleri sağlayan adaylardan İstanbul dışında ikamet edenlerin de webinar üzerinden eğitimlere katıldığını vurgulayan Karaoğlu, "Özellikle 20 ile 35 yaş arasındaki kadınları seçmemizin nedeni, gençlerin artık siyasete ilgi duymamasıdır. Biz bu programla onların ilgisini artırmayı hedefliyoruz. Finlandiya'dan gelecek olan siyasetçiler de derslerimize katılıp deneyimlerini paylaşacaklar" diye konuştu.

"600 SANDALYENİN YARISI BİZİMDİR"

Siyasete girmeye çalışan kadınların birçok bariyerle karşılaştığını ifade eden Karaoğlu sözlerine şunları da ekledi: '

'Bu programda teorik derslerin yanı sıra kişisel deneyimler de paylaşılacaktır. Böylelikle siyasi mücadelesinde karşılaştıkları zorlukları anlatan kadınların hikayelerini dinleyen adaylar, kendilerini daha güçlü hissetmektedirler. Değişen dünyadaki değişmeyen siyasetle ve bu zihniyetle Türkiye nereye gidecek? Gençleri katmadan, siyasetin dönüşümünü sağlamadan ve kadınsız siyasetle bir yere gelmemiz mümkün değil. O yüzden, 'Kadın yoksa demokrasi yok, kadın yoksa eşitlik yok ve meclisteki 600 sandalyenin yarısı biz kadınlarındır.' diyoruz."

"ÇABALARIMIZLA İYİ SONUCA ULAŞACAĞIZ"

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Atsü ise "Bu üniversitenin amacı, kadınların siyasi temsilde eşitliğini sağlamaktır. Madem burada kadınların siyasete girmesinde veya siyasetin nitelikli kadrolarında bulunmasında bir engel var, biz de buna karşıyız ve kadınların yanındayız. Programı oluşturma amacımız budur. Tüm katılımcılara ve eğitimcilere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu programın, kadınların en üst seviyede faydalandığı ve siyasette cinsiyet eşitliğine katkı sağladığımız güzel bir program olmasını diliyorum. Eminim ki çabalarımız iyi bir sonuca ulaşacaktır" şeklinde konuştu.