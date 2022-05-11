Siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu'nu restoran işletmecisinin "Heimlich manevrası' kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu'nu restoran işletmecisinin "Heimlich manevrası' kurtardı

11.05.2022 11:12
Siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu'nu restoran işletmecisinin "Heimlich manevrası' kurtardı

Adana'da nefes borusuna yemek kaçıp nefessiz kalan siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu'nu, daha önce ilk yardım eğitimi alan restoranın işletmecisi Mehmet Mustafa Mirdesli tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı.

Adana'da nefes borusuna yemek kaçıp nefessiz kalan siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu'nu (26), daha önce ilk yardım eğitimi alan restoranın işletmecisi Mehmet Mustafa Mirdesli (38) tarafından 'Heimlich manevrası' ile kurtarıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

30 Nisan günü saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu, gittiği restoranın önündeki masada yemek yerken, nefes borusuna yemek kaçtı. Can havliyle restorana giren Gazioğlu, işletme sahibi Mehmet Mustafa Mirdesli'den yardım istedi. Daha önce ilk yardım eğitimi alan Mirdesli, nefessiz kalan Gazioğlu'na Heimlich manevrası uyguladı. İşletmecinin bu hamlesiyle Gazioğlu, nefes borusuna kaçan yemekten kurtuldu. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Restoran işletmecisi 'Heimlich manevrası' ile hayat kurtardı

"İKİNCİ DOĞUM GÜNÜM OLDU"

Yaşadığı olayın herkesin başına gelebileceğini belirten Gazioğlu, toplumun ilk yardım konusunda bilinçlenmesi gerektiğini kaydetti. 30 Nisan'ı ikinci doğum günü olarak gördüğünü kaydeden Gazioğlu, "Nefessiz kaldığımda ölümle burun buruna geldiğimi hissettim. İşletmecinin ilk yardım bilgisi beni hayata tutundurdu. Çocukluk yıllarımda ilk yardım eğitimi almıştım. Sonradan bu bilgiler unutuluyor. İşin ciddiyeti böyle bir olay yaşanınca anlaşılıyor. Bundan sonraki yaşamımda ilk yardım konusunda bilinçlendirici çalışmalar yapacağım" dedi.'

"DAHA ÖNCE DE HAYAT KURTARDIM"

Mehmet Mustafa Mirdesli ise önceki yıllarda turizm sektöründe çalışırken ilk yardım eğitimi aldığını, bundan dolayı Heimlich manevrasını bildiğini belirtti. Olay anında paniklemeden hareket ettiğini anlatan Mirdesli, "Daha önce de bu şekilde iki çocuğun hayatını kurtarmıştım. Onlar çocuk olduğu için biraz daha telaş yapmıştım. Gazioğlu, sık sık işletmemize gelip yemek yiyen sevdiğimiz bir dostumuz. Olayın ardından beni defalarca aradı ve hediyeler verdi. Mutluyum çünkü hayat kurtarmak güzel bir şey" dedi.

HEIMLICH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Heimlich Manevrası, bilinci açık olan kişilerde şu şekilde yapılır;

Hasta oturur pozisyonda ya da ayakta olabilir.

Hastanın yanında ya da arkasında durulur.

Bir elle göğüs desteklenerek kişinin öne eğilmesi sağlanır.

Diğer elin topuğu ile hızlı bir şekilde 5 kez sırtına ve tam olarak kürek kemikleri arasına süpürür şekilde vurulur.

Tıkanıklığın açılıp açılmadığına kontrol edilir ve açıldıysa işlem durdurulur.

Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich Manevrası yapılması gerekir.

Hastanın arkasından sarılarak gövdesi tamamen kavranır.

Bir elin başparmağı midenin üst kısmına ve göğüs kemiğinin hemen altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer elle de yumruk yapılan el kavranır.

Kuvvetli bir şekilde arkaya ve yukarı doğru bölgeye bastırılır.

Bu hareket yaklaşık olarak 5 ila 7 kez yabancı cisim çıkana kadar tekrarlanması gerekir.

Tıkanıklık açılmadıysa hastanın tekrar sırtına vurulur.

Bu işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü bir şekilde tekrarlanır.

Hastanın bilinci kapanırsa hemen hasta sert zemin üzerine yatırılır ve tıbbi yardım beklenir.

Siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu'nu restoran işletmecisinin Heimlich manevrası' kurtardı
YORUMLAR
500
Edremit'te Trafik Haftası Kutlandı Edremit'te Trafik Haftası Kutlandı Kavak'ta ilk yardım eğitimi düzenlendi Kavak'ta ilk yardım eğitimi düzenlendi

Mehmet Gazioğlu, Mehmet Mustafa, İlk Yardım, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu'nu restoran işletmecisinin 'Heimlich manevrası' kurtardı - Son Dakika


Son Dakika
11:05 "Şam'la görüşülmeli" diyen Akşener'den hükümete tepki: 20 yıl önce Avrupa diye yola çıkanlar, Ortadoğu'yu memleketimize getirdi
10:57 Gelen şikayetler üzerine gerçek ortaya çıktı! Hastalarına cinsel istismarda bulunan aile hekimi açığa alındı, eşi boşanma davası açtı
10:57 Akşener'den dikkat çeken sözler: 2053'te nüfusun 35 milyonu Suriyelilerden oluşacak
10:51 TGRT sunucusu Ekrem Açıkel isyan etti: Petrolde yüzde 6 düşüş oldu ama koşa koşa zam yaptılar
10:48 İsrail askerinin mermi yağdırarak öldürdüğü muhabir hakkında Aljazeera'dan sert açıklama: İsrail'e hesap soracağız, faillerin peşini bırakmayacağız
10:46 Britney Spears'ın "Kül" paylaşımına Cem Adrian sessiz kalmadı: Dünya tuhaf bir yer
10:36 Son dönemin popüler lideri Ümit Özdağ'ın taklitçisi türedi: Süleyman ilk senin taklidini yaptıracağım oğlum!
10:35 Altının gram fiyatı güne yükselişle başlamasının ardından 910 lira seviyesinden işlem görüyor
10:35 Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Son ankete Mansur Yavaş damga vurdu
10:26 Galatasaray'da Burak Elmas detayı: Yeniden aday olmayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 11:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Siyaset bilimci Mehmet Gazioğlu'nu restoran işletmecisinin "Heimlich manevrası' kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement