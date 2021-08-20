BALIKESİR - Siyaset bilimi okuyan genç, dede mesleğini geliştirip Mihaliç peyniri üreticisi oldu - Son Dakika

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde yaşayan, üniversitede siyaset bilimi ve kamu yönetimi eğitimi alan Mustafa Altınöz (32), dedesinin mesleği sütçülüğü geliştirerek kurduğu tesiste coğrafi işaretli Susurluk tostuna da lezzet katan Mihaliç peynirinden günde 3 ton üretiyor.

Sütçülük yapan dedesinden mesleği öğrenen Mustafa Altınöz, 2014'te babası Veli Ömer Altınöz ve annesi Şeküre Altınöz'ün desteğiyle Mihaliç peyniri üretimine başladı. Öğrenim gördüğü Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden aynı yıl mezun olan Altınöz, bugün 60 ton süt işleme kapasitesi sahip tesiste günlük 3 ton peynir üretiyor. Genç girişimci, coğrafi işaretli Susurluk tostunda da kullanılan peyniri Balıkesir, Bursa, İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Antalya'daki alıcılara gönderiyor.

Altınöz, AA muhabirine, 7 yıldan bu yana peynir işinde olduğunu ifade etti. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünden mezun olmasının kendisine katkı sağladığını ifade eden Altınöz, şöyle konuştu:

"Üniversiteye gitmeden önce de bu işi yapacağımı biliyordum ama kendime 'Bu işi farklı bir şekilde nasıl yapabilirim?' sorusunu sordum. Mihaliç peynirinin tanınmadığını ve bazı eksikliklerini gördüm. Aldığım eğitim Mihaliç peynirini insanlara anlatmama yardımcı oldu. Aynı zamanda ticari anlamda da sahada anlatmama fayda sağladı. Bu işi çok seviyorum ve gönül vererek yapıyorum. Konu sadece para kazanmak değil, kendimizi gelişmemiz ve insanlara anlatmamız da çok önemli. Üniversitede aldığım eğitimin bu duruma çok faydasının olduğunu gördüm. Günlük 2,5 ila 3 ton Mihaliç peyniri üretimi yapıyoruz. Savaştepe'deki diğer tesislerle birlikte ilçemizde günlük 4 ton üretim yapılıyor."

"Mihaliç peyniri kopmadan uzayabiliyor"

Altınöz, insanların önceden Susurluk tostunun içinde kaşar peyniri ya da benzeri bir peynirin olduğunu düşündüğünü belirterek yaptıkları tanıtımlarla tostun içinde Mihaliç peynirinin bulunduğu farkındalığını oluşturduklarını vurguladı. Tüketicilerin zamanla Mihaliç peynirini tanıdığını anlatan Altınöz, "Bu durum bizim peynir satışımızı da olumlu yönde etkiledi. Mihaliç peynirinin diğerlerinden farkı, tosta konulduğunda daha fazla süner ve uzar. Tadı kaşar peynirinden çok farklı. Kopmadan uzaması da Mihaliç peynirinin bir diğer özelliğidir." diye konuştu.

Anne Şeküre Altınöz de kendisinin daha çok şarküteri bölümünde görev yaptığına değinerek ailece Mihaliç peyniri üretmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sadece Mihaliç peyniri üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Altınöz, "İzmir tarafında Mihaliç peyniri pek bilinmiyor. Daha çok tulum peynirini tercih ediyorlar ama tattıkları zaman çok memnun kalıyorlar, 'Biz hiç böyle bir peynir yemedik.' diyenler var." dedi.