Siyaset Bilimi Uzmanı: Halk Sandıktan Soğudu

– Siyaset Bilimi Uzmanı Dr. Alihan Limoncuoğlu, sık tekrarlanan seçimler nedeniyle halkın sandıktan soğuduğuna dikkat çekerek, "İnsanlar senede 2-3 kez sandık başına gidince heyecanlarını kaybetti" dedi.

– Siyaset Bilimi Uzmanı Dr. Alihan Limoncuoğlu, sık tekrarlanan seçimler nedeniyle halkın sandıktan soğuduğuna dikkat çekerek, "İnsanlar senede 2-3 kez sandık başına gidince heyecanlarını kaybetti" dedi.



Seçime 32 gün kala liderler çalışmalarını hızlandırdı. İlk kez yerel seçimlerde ittifak adayları yarışıyor. Pek çok il ve ilçede ortak adaylar çıktığı için partilerin oy oranları ölçülemeyecek. Seçim ittifaklarını değerlendiren İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Alihan Limoncuoğlu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ittifakları beraberinde getirdiğini söyledi.



Türk siyasi tarihinde böyle partilerin girdiği seçim ittifakı pek fazla olmadığını ifade eden Dr. Limoncuoğlu, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte bu ittifaklar ve ittifakların kurduğu sistemler güçlenerek devam etti. Hem Cumhur İttifakında hem de Millet İttifakındaki siyasi parti liderleri ittifakların edindikleri sonuçlardan memnun kalmış olacaklar ki yerel seçimlerde de buna devam etme kararı aldı" diye konuştu.



PARTİLERİN IĞDIR KARMAŞASI



Genel seçimlerde Cumhur İttifakının, Millet İttifakının ve HDP'nin olduğu blok olmak üzere 3 blok olduğunu aktaran Dr. Limoncuoğlu, "Fakat yerel seçimlerde işler biraz daha karışıklaştı. Örneğin, Iğdır'da birçok partinin adayı varken, MHP'nin adayı ile HDP tek başına kaldı. Yani aslında Cumhur İttifakıyla, Millet İttifakının beraber hareket ettiğini görüyoruz. CHP, Millet İttifakının içinde Iğdır'ı İYİ Parti'ye bıraktı. İYİ Parti'de 'Ben MHP'nin adayını destekliyorum' diyerek aslında AK Parti'nin adayının çekmesini sağlayarak HDP dışındaki bütün partiler MHP'nin altında ittifaka gitmiş oldu. Böylece MHP'nin adayı HDP dışındaki bütün partilerin adayı olmuş durumunda kaldı" ifadelerini kullandı.



"BLOKLAR ARASINDA KAYNAŞMALAR OLABİLİYOR"



Bloklar arasında kaynaşmaların olabildiğini söyleyen Alihan Limoncuoğlu, "Küçük yerlerde, yerel seçimlerde, hem AK Parti hem MHP adayının olduğu yerde MHP ile İYİ Parti koalisyonları kurabiliyor. CHP ve HDP'nin de bazı yerlerde ortaklıkları var. Aslında ittifaklar var ama birbirlerine ne kadar sadık bu oldukça tartışmalı. İttifaklar devam ediyor ama bazı yerlerde pragmatik sebeplerden dolayı bir takım kaymalar mevcut" dedi.



"GERME SİYASETİ UYGULANIYOR"



Ankara'dan çıkacak sonucun önemli olduğunu belirten Dr. Limoncuoğlu, "Liderler germe siyaseti uyguladıkları için toplum gerilip kutuplaştırılıyor. Yerel seçimler ve mevsim şartlarının normalin biraz altında olması kampanya sürecini de daha yumuşak geçmesini sağlıyor. Referandumlar, meclis seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimleri derken halk sürekli sandığa giderek artık sandıktan soğumaya başladı. Halk senede 2-3 kez sandık başına gidince artık sandıktaki heyecanını da kaybetti" ifadelerini kullandı. - İstanbul

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