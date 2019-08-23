Son Dakika Haberleri: Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi düzenlenecek
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Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi düzenlenecek

31 dakika önce

Trabzon'da, "3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi" organize edilecek.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi düzenlenecek, System.String[]

Trabzon'da, "3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi" organize edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından, 12-13 Eylül tarihlerinde "100. yılında uluslararası ilişkiler disiplini" temalı, 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi düzenlenecek.

KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek kongrede, alanının önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcıları bir araya gelecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:24 Kaynak: AA
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