Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi düzenlenecek
31 dakika önce
Trabzon'da, "3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi" organize edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:24 Kaynak: AA
Trabzon'da, "3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi" organize edilecek.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından, 12-13 Eylül tarihlerinde "100. yılında uluslararası ilişkiler disiplini" temalı, 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi düzenlenecek.
KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek kongrede, alanının önde gelen akademisyen, araştırmacı ve karar alıcıları bir araya gelecek.
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