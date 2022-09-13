Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Burhanettin Duran, "Terörle mücadelede ailelerin evlatlarına sahip çıkması, devletin uyguladığı terörle mücadele politikaları kadar önemlidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve SETA tarafından Başkanlığın konferans salonunda "Sessiz Direnişin Sembolü: Diyarbakır Anneleri" Sempozyumu düzenlendi.

Burhanettin Duran, sempozyumun açılışında, Türkiye'nin ulusal ve uluslararası birçok meselesiyle ilgilenen bir düşünce kuruluşu olarak, Diyarbakır Annelerinin feryadını, sessiz çığlığını görmemenin olmayacağını söyledi.

Duran, "Bazı medyalar, bazı çalışma kuruluşları bu konuya içeride ve dışarda sessiz kalırlar fakat başka çok daha detay meselelerde seslerini yükseltirler. Halbuki Diyarbakır Annelerinin ortaya koyduğu bu özgün mücadele, birçok çalışmanın yapılmasını gerektiren önem ve hassasiyettedir." diye konuştu.

Terörle mücadelenin dünyada birçok yönteminin bulunduğunu dile getiren Duran, Türkiye'nin de bu alanda çok önemli mesafeler katettiğini belirtti.

Türkiye'nin DEAŞ ve FETÖ ile mücadelesinin de halen devam ettiğini aktaran Duran, "Türkiye'de PKK temelli mücadelenin çok daha uzun bir tarihi var ve bunun çok boyutlu ele alındığını ve gereğinin yapıldığını biliyoruz. Bu öyle bir şey ki Türkiye'nin birliği, selameti açısından önemlidir. Buna katkı vermek için de akademik çalışmaların yeterli olmadığı, daha fazla yapılması gerektiği kanaatindeyiz." ifadesini kullandı.

Duran, terörle mücadelede sivil toplumun katılımın önemine işaret ederek, "Diyarbakır Annelerinin mücadelesi, terörle mücadelenin en vurucu olanlarındadır. Çünkü annelerin feryadından yola çıkar." diye konuştu.

Terör örgütlerinin, devşirdikleri militanları aileleri hedef alarak, ailelerden evlatlarını kopararak yaptıklarının herkes tarafından bilindiğini vurgulayan Duran, şöyle devam etti:

"Terörle mücadelede ailelerin evlatlarına sahip çıkması, devletin uyguladığı terörle mücadele politikaları kadar önemlidir. Bu itibarla gençleri kültürlerinden, kimliklerinden koparmaya karşı en önemli sığınak, en önemli mücadele alanı aslında ailedir. Hacire annenin başlattığı, meşalesini yaktığı mücadele, böyle bir mücadeledir. Şükürler olsun ki biz bu mücadelede çok önemli bir yere geldik. Diyarbakır Anneleri Van, Muş, Şırnak, Hakkari ve İzmir gibi illere yayılarak çok önemli bir toplumsal direniş örneği olmuştur. Diyarbakır Annelerinin cesur eylemleri PKK ve HDP üzerinde tahmin edilenin üzerinde bir baskı oluşturmuştur."

Sempozyum, açılış konuşmalarının ardından oturumlarla devam etti.

Bu kapsamda, "Teröre Karşı Toplumsal Hareket: Diyarbakır Anneleri", "Diyarbakır Annelerinin Dünyaya Verdiği Mesaj" ve "Diyarbakır Annelerine Sivil Toplum ve Medyanın İlgisi" başlıklarında düzenlenen oturumlarda değerlendirmeler yapıldı.

Programda, akademisyenlerin yanı sıra sivil toplum örgütü ve medya temsilcileri de yer aldı.