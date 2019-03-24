Son Dakika Haberleri: Siyaset, Halka Hizmet Etmek İçin Yarışmak Demektir"

Siyaset, Halka Hizmet Etmek İçin Yarışmak Demektir"

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükada'da yaptığı konuşmada, "Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir" dedi.

Siyaset, Halka Hizmet Etmek İçin Yarışmak Demektir
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükada'da yaptığı konuşmada, " Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükada'da Anadolu Kulübü Büyükada Şubesinde düzenlenen toplantıda, 'Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle' buluştu. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Büyükada'ya hem bir bürokrat hem de bir siyasetçi olarak defalarca geldiğini, her gelişinde içinde güller açtığını söyledi. Adalı olmanın ayrıcalık olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Adalılar karşılıklı olarak birbirine saygı duyuyor. Çok farklı kimlikler, çok farklı inançlar, çok farklı yaşam tarzları ama bütün bu farklılar adayı bir cennette dönüştürmüş durumda. Bütün, bu farklılıklar adanın zenginliği aslında. Adayı böyle görmek lazım" dedi.

"SİYASET, HALKA HİZMET ETMEK İÇİN YARIŞMAK DEMEKTİR"

31 Mart seçimlerine değinen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Sonuçta, muhtarlarımızı, belediye meclis üyelerimizi ve belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Ama Türkiye'deki atmosfer şu; sanki bir savaşa gidiyoruz. 'Türkiye'nin bir beka sorunu var. Türkiye, yok edilmek üzere. Türkiye, yok edilmek üzere ise, o zaman oturup başka şeyler yapalım.' deniliyor. Ne yapacağız? Sandığa gideceğiz, muhtar seçeceğiz. Muhtar seçmek bir beka sorunu mu? Belediye meclis üyelerini seçmek bir beka sorunu mu? Belediye başkanını seçmek bir beka sorunu mu? Siyaset, halka hizmet etmek için yarışmak demektir. Siyasi partiler, çıkarlar ve 'daha güzel hizmet yaparız' derler. Hizmetlerini sıralarlar ve vatandaş da gider tercihini kullanır. Siyaset budur."

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:11 Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Siyaset, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hapis Sözlerine Yanıt Verdi: Hiç Kimse Bizi Yıldıramaz CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri İçin Hazırladığı Reklam Filmi Yayınlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 17:24:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siyaset, Halka Hizmet Etmek İçin Yarışmak Demektir"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]