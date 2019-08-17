Son Dakika Haberleri: "Siyaset kavgayla, polemikle değil üreterek olur"
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"Siyaset kavgayla, polemikle değil üreterek olur"

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Siyaset kavgayla, polemikle değil üreterek olur kardeşim. Türkiye'de madem 4 yıl seçim olmayacak, herkes aynaya baksın, herkes kendine gelsin.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Siyaset kavgayla, polemikle değil üreterek olur kardeşim. Türkiye'de madem 4 yıl seçim olmayacak, herkes aynaya baksın, herkes kendine gelsin." dedi.
Turan, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Örtülüce köyünde yapılan halı sahanın açılışında yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetleri döneminde Çanakkale'ye önemli spor yatırımları yapıldığını söyledi.
Çanakkale'de 2002 yılında 642 olan lisanslı sporcu sayısının 2019 itibarıyla 33 bin 750'ye yükseldiğini belirten Bülent Turan, "Köylerde bu imkanlar olmasa, öğretmenler, öğrenciler teşvik edilmese, muhtarlar, kurum müdürleri omuz vermese bu olur muydu?" diye konuştu.
Turan, sporun gençleri kavgadan ve uyuşturucudan uzak tuttuğuna da değinerek, şunları kaydetti:
"Bunlar çok kıymetli işler. Keşke imkan olsa da her köye, her okula bunları yapsak. Onu da yapacağız inşallah yavaş yavaş. Biga İdriskoru, Ağa, Yolindi, Elmalı ve Örtülüce köylerine bu halı sahaları yaptık. Yeni yıl içinde daha da yapmaya devam edeceğiz. Biz bu işleri yaparken eylem yapan, Çanakkale adını kötüleyen insanlara rağmen diyorum ki; Siyaset hizmetle olur kardeşim. Siyaset kavgayla, polemikle değil üreterek olur kardeşim. Türkiye'de madem 4 yıl seçim olmayacak, herkes aynaya baksın, herkes kendine gelsin. Çanakkale'mizi tarımda, turizmde geri götürecek adımlardan vazgeçin. Tarih, turizm, sanayi ve spor çok kıymetli bu memleket için. Hepsini büyütmek bizim görevimiz."
Bülent Turan, Çanakkale, Türkiye, Siyaset, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 11:39 Kaynak: AA
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