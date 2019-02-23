Siyaset Makam İçin Değil Ülke İçin Yapılır

"Belirli görevleri yapmış insanlar olarak siyasetin önünü açmak, gençleri yetiştirmek ve görevi onlara teslim etmek gibi çok kutsal bir görevimiz var. Devletimiz, vatanımız, milletimiz için bunu gerçekleştirmek durumundayız" dedi. Siyasetin sadece bir makama ulaşmak için yapılmaması gerektiğini vurgulayan Başkan Kocaoğlu, "Ömrümüzün sonuna kadar ülkemizin, milletimizin yararına çalışmak, değirmene gücümüz yettiği kadar su taşımaya devam etmek zorundayız" diye konuştu.

Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu liderliğinde kurulan Çoban Ateşi hareketinin İzmir'deki buluşması Kültürpark 1 Numaralı Hol'de yapıldı. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve CHP'nin 31 Mart'taki Büyükşehir adayı Tunç Soyer de katıldı. Toplantı öncesi 15 yıl boyunca İzmir'e yaptığı hizmetler nedeniyle Rıfat Serdaroğlu tarafından Başkan Kocaoğlu'na teşekkür plaketi verildi.

Kocaoğlu bütün İzmir'in başkanı oldu

Toplantının açılış konuşmasını Çoban Ateşi hareketinin başkanlığını yürüten Rıfat Serdaroğlu yaptı. Türkiye şartlarında dürüst siyaset yapmanın zorluğunu en iyi bilenlerinden biri olduğunu belirten Serdaroğlu, şunları kaydetti:

"Gün geldi, darbelere karşı mücadele ettik ama bu çoban ateşini hiç söndürmedik. Bu çoban ateşi, Kurtuluş Savaşı'nda önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından yakılmıştır. Biz siyasette vefanın önemine inanırız. Aziz Kocaoğlu, 15 yıl İzmir'de belediye başkanlığı yaptı. Ben onun CHP'den seçildiğini bilmesem partisini bilemezdim. Bütün İzmir'in belediye başkanı oldu. 397 yıl hapisle yargılandı. Bütün ayak oyunlarına rağmen aklanıp geldi. Koltuğunu kendi rızasıyla bıraktı. Bu siyasette çok önemli bir özelliktir. Sayın Kocaoğlu bizim gönlümüzde yaşacak. O bir virgül koydu. Ama Türk siyasetinde her zaman bir Aziz Kocaoğlu olacak. Bizim temennimiz 31 Mart'tan sonra Çoban Ateşi'nin yanında, bizimle olmasıdır."

Soyer'e inanıyor ve güveniyoruz

CHP'nin 31 Mart Yerel Seçimleri'nde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği Tunç Soyer'e olan güvenlerini de vurgulayan Rıfat Serdaroğlu şöyle devam etti:

"Biz Çoban Ateşi olarak hiçbir adayı desteklemiyoruz. Kimsenin oyunun sahibi de değiliz. Ama aldığımız prensip gereği kararı gereği Cumhur ittifakına asla oy vermeyeceğiz ve verdirmeyeceğiz. Bizim arkadaşlarımıza önerimiz; Türkiye sathında dürüstlüğüne inandığınız, size samimi yaklaşan adaylardan kim varsa onu destekleyin. Biz size inanıyor ve güveniyoruz, Aziz Bey'den aldığınız bayrağı ileri götüreceğinizi tahmin ediyoruz."

Siyaset bir yaşam biçimidir

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise konuşmasına Çoban Ateşi oluşumuna başarılar dileyerek başladı. Sadece Türkiye değil dünya siyasetinde de bir yönetilememe sorununun varlığına dikkat çeken Başkan Aziz Kocaoğlu, "Siyasetin kalitesi, siyasetçinin kalitesi giderek düşüyor. Gençlerimiz siyasetle uğraşmıyor. Siyasette belirli görevleri yapmış insanlar olarak siyasetin önünü açmak, gençleri yetiştirmek ve görevi onlara teslim etmek gibi çok kutsal bir görevimiz var. Devletimiz, vatanımız, milletimiz için bunu gerçekleştirmek durumundayız. Nasipse belediye başkanı olunur, bakan, milletvekili olunur. Bir makama ulaşmak şart değil. Ama siyaset bir yaşam biçimidir. Ömrümüzün sonuna kadar ülkemizin, milletimizin yararına çalışmak, değirmene gücümü ;z yettiği kadar su taşımaya devam etmek zorundayız" diye konuştu.

Soyer: Başkan Kocaoğlu demokrasi dersi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Tunç Soyer ise "Eğer İzmir bir kaleyse demokrasinin kalesidir. O kalenin surlarını yıllardır ören, muhkem hale getiren Aziz Başkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum. Aslında kendisi tüm Türkiye'ye bir demokrasi dersi verdi. 'Görev nasipse üstlenilir, gerekirse devredilir' diyerek, adaylığım açıkladıktan sonra elimi kaldırarak önemli bir mesaj verdi" diye konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi krizleri giderek derinleşen bir ülke olduğunu belirten Soyer, "Bu krizlerle başa çıkmakta zorlanacağımız günler olacak. Asıl sebep kutuplaştırma siyasetidir. Birbirimizi ötekileştirmeye ayırdığımız enerjiyi kucaklaşmaya ayırmalıyız. Atatürk'ün yaktığı çoban ateşinin nasıl Anadolu'yu kurtardığını biliyoruz. Bugün yakılan çoban ateşinin de Türkiye'yi karamsarlıktan kurtaracağına inanıyorum" dedi.