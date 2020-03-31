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Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına yoğun destek geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına yoğun destek geldi. Siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim ve kamu yöneticisi kampanyaya katıldığını duyurdu.
Hükümetten birçok bakan ve belediye başkanı da maaşlarını bağışlayarak kampanyayı desteklediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:45
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