Siyaset, sanat, spor ve iş dünyasından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Covid-19'un ekonomik etkilerine karşı başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" yardım kampanyasına yoğun destek geldi. Siyaset, spor, sanat ve iş dünyasından birçok isim ve kamu yöneticisi kampanyaya katıldığını duyurdu.



Hükümetten birçok bakan ve belediye başkanı da maaşlarını bağışlayarak kampanyayı desteklediğini açıkladı.