Siyaset, sanat ve futbol camiasından "evde kal" çağrısı

ANKARA - Siyaset, sanat ve futbol camiasından bir çok kişi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan video ile "evde kal" çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, korona virüse dikkat çekmek amacıyla "evdehayatvar" etiketiyle bir video hazırladı. Videoya destek veren siyaset, sanat ve futbol camiasından bir çok kişi "evde kal" diyerek vatandaşlara dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu. Videoda vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı birlikte başarabiliriz. Buna inanmalıyız. Bu sınavın bir şifresi var. O da evde kalmak. Hayat eve sığar. Evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı.