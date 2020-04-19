Son Dakika › Genel › Siyaset, sanat ve futbol camiasından 'evde kal' çağrısı - Son Dakika
Siyaset, sanat ve futbol camiasından "evde kal" çağrısı
6 saat önce
Siyaset, sanat ve futbol camiasından "evde kal" çağrısı Siyaset, sanat ve futbol camiasından bir çok kişi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan video ile "evde kal" çağrısında bulundu.
Siyaset, sanat ve futbol camiasından "evde kal" çağrısı
ANKARA - Siyaset, sanat ve futbol camiasından bir çok kişi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce hazırlanan video ile "evde kal" çağrısında bulundu.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, korona virüse dikkat çekmek amacıyla "evdehayatvar" etiketiyle bir video hazırladı. Videoya destek veren siyaset, sanat ve futbol camiasından bir çok kişi "evde kal" diyerek vatandaşlara dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu. Videoda vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "İnsanlık büyük bir sınavdan geçiyor. Bu sınavı birlikte başarabiliriz. Buna inanmalıyız. Bu sınavın bir şifresi var. O da evde kalmak. Hayat eve sığar. Evde kal Türkiye" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 01:37 Kaynak: İHA
Son Dakika Ömer Bayram: Ailemde bir kişide korona var ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti