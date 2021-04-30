Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada - Son Dakika

Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada

30.04.2021 13:53

Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğeni, hasta bir köpeği tedavi etmek için trafikte ilerlerken magandaların hedefi oldu Beyin kanaması geçiren veterinerin hayati tehlikesi devam ederken, 2 şüpheli yakalandı Esenyurt'ta...

Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada

Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğeni, hasta bir köpeği tedavi etmek için trafikte ilerlerken magandaların hedefi oldu

Beyin kanaması geçiren veterinerin hayati tehlikesi devam ederken, 2 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğeni Arda Erdabak, gece saatlerinde hasta bir köpeği tedavi etmek için trafikte ilerlerken tartıştığı magandaların hedefi oldu. Yol verme kavgasında iki kişinin saldırına uğrayan Arda Erdabak beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansırken, iki şüpheli kısa sürede yakalandığı öğrenildi.

Olay, dün gece Esenyurt Esenkent Mahallesinde saat 01: 00 sıralarında meydana geldi. Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğeni hekim Arda Erdabak, rahatsızlanan bir köpeği tedavi etmek için aracıyla seyir halinde ilerlediği esnada, başka bir otomobilde bulunan iki kişiyle sözlü tartışmaya girdi. Tartışma trafik ışıklarına gelindiği esnada kavgaya dönüştü. Araçtan inen iki kişi, genç veterinere saldırmaya başladı. Yanında arkadaşı bulunan Erdabak, trafik magandalarının hedefi oldu. Kafasına defalarca yumruk darbesi alan genç veteriner yere yığıldı.

Yaşam mücadelesi veriyor

Kanlar içinde yere yığılan veterineri gören magandalar, olay yerinden hızla uzaklaştı. Erdabak'ın yanında bulunan arkadaşı telefon ile sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan doktorun, beyin kanaması geçirdiği ve burnunun kırıldığı tespit edildi. Arda Erdabak'ın anne ve babasını da küçük yaşta trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

İki şüpheli yakalandı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırganları tespit etti. İki saldırgan olay sonrası kısa sürede yakalanarak karakola getirildi. İşlemleri devam eden saldırganları adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yaşanan kavga anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Siyasetçi Ufuk Uras feci olayı sosyal medya hesabından duyurdu

Kötü olayı sosyal medya hesabından duyuran siyasetçi Ufuk Uras, "Yeğenim veteriner hekim Arda Erdabak, bir hasta köpeği kurtarmak için gece 1'de aracıyla giderken trafik magandalari niye önüme geçtin diye saldırıyor, beyin kanamasıyla hayati tehlikesi sürüyor. Karınca incitmez Arda bir köpeğin canını kurtarmak isterken canından olmak üzere. Saldırganlar yakalanmış, destek veren herkese çok teşekkür ederim, umarım Arda'dan da sevindirici haberleri alırız. Arda babasını küçük yaşta trafik kazasında kaybetmişti, kendisi de trafik magandalarının kurbanı oldu" ifadelerini kullandı.

Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada
Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada
Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada
Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada

Ufuk Uras, Veteriner, Esenyurt, Saldırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siyasetçi Ufuk Uras'ın veteriner yeğenine maganda dayağı kamerada - Son Dakika


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