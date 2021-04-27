Siyasetçi ve iş adamı Aldudak'tan ABD Başkanı Biden'e 'soykırım' tepkisi - Son Dakika

Siyasetçi ve iş adamı Aldudak'tan ABD Başkanı Biden'e 'soykırım' tepkisi

27.04.2021 16:54
Siyasetçi ve iş adamı Aldudak'tan ABD Başkanı Biden'e 'soykırım' tepkisi, System.String[]

Siyasetçi ve iş adamı Battal Aldudak, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları ile ilgili sarf ettiği 'soykırım' açıklamalarına tepki gösterdi.

Siyasetçi ve iş adamı Battal Aldudak, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları ile ilgili sarf ettiği 'soykırım' açıklamalarına tepki gösterdi.

Siyasetçi ve iş adamı Battal Aldudak, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin söylediği 'soykırım' açıklamalarını sert dille kınadı. Aldudak, Türkler, Yunanlılar ve Ermenilerin fiziki benzerliklerinin yanı sıra yıllarca iç içe yaşamış olmaları nedeni ile ortak kültürün getirdiği adetler, yemekler ve müziklerin de benzerlikler gösterdiğini söyledi. Aldudak, "Sarı Gelin mi, Sari Gylan mi, doğrusunu tespit etmek o kadar kolay değil. Kaderin bir cilvesi olarak ne yazık ki Türkiye, hem Yunanistan hem Ermenistan tarafından 'soykırım' yapmakla itham ediliyor. Hatta araya Süryanileri de katarak işi 'Üç soykırım tek fail' propagandasına kadar götürmeye çalışanlar da var. Kendi tarihini Kızılderililere yaptığı soykırımla başlatan Amerika ülkemizi soykırımlarla itham etmesi hezeyan dolu ve bir o kadarda ironi barındırmaktadır peki, Biden'ın bu tanımı kullanması beraberinde neyi getirir? Bu saçmalık Demokles'in kılıcı gibi bir daha tehdit unsuru olarak kullanılamaz ve ABD en büyük kozunu kaybetmiş mi olur yoksa o kılıç başımıza inip büyük işler mi açacaktı. Aslında yıllardır ABD'nin 'Demokles'in kılıcı' gibi Türkiye'nin başının üzerinde tuttuğu, her yıl nisan ayı yaklaştığında mütemadiyen önce Türkiye'yi tehdit edip, sonunda onaylamayarak 'Güya kıyak ağabeylik yaptığı' kozunu da kaybetmiş oluyor. Bunun yanı sıra bölgemizde Doğu Akdeniz, Ukrayna, Suriye gibi yakıcı reel-politik krizler yaşanırken, İran, Çin ile tarihsel ittifaklar imzalarken, kör göze parmak sokarcasına stratejik olarak transatlantik ittifakı zayıflatacak çok stratejik bir hatadır. Tanıma ilişkileri kopma noktasına getirse de toparlanması mümkün. Türkiye, sözlü ve yazılı tepkide bulunuyor. Bu nedenle aradaki köprülerin bazıları yakılacaktır. Ama biliyorsunuz, uluslararası ilişkilerde köprüler yanar ve yeniden inşa edilir, çünkü devletler kendi ulusal çıkarları doğrultusunda hareket etmek zorundadır Tanıma sembolik olarak Ankara ve Washington için önemli. ABD Başkanı'n bu ifadeyi kullanması sembolik bir açıklama Türkiye'ye herhangi bir hukuki müeyyidesi olmadığını uzmanlar tarafından ifade ediyor. Ancak Ermeni diasporası bunu yerel mahkemelere örnek göstererek, tazminat talebi gibi gerçekçi olmayacak beyhude önerilerde bulunabilir. Tabii bu, anti Türk grupları mutlu edecek, motive edecek bir sonuç olur. Ancak uzun vadede herhangi bir krize neden teşkil etmeyeceğini biliyoruz" dedi.

"Türkiye'ye saldıranlar mağduriyetler olmadığını hepimiz biliyoruz"

Türkiye'ye saldıranların derdinin Osmanlı Ermenileri veya tarihi mağduriyetler olmadığını herkesin çok iyi bildiklerini aktaran Battal Aldudak, 1915 olayının doğru bir şekilde aktarılması gerektiğini söyledi. Aldudak, "Asırlar boyunca barış içinde beraber yaşamış Türk ve Ermeni halklarının ortak geçmişini çarpıtarak, tarihten husumet çıkarmaya tevessül eden bir anlatıyla karşı karşıyayız. Bu anlatıya karşı çıkıyoruz, 1915'te ne olduğuna dair tartışmaların 100 yıldan fazla bir zaman sonra hala devam etmesinin nedeni, 1915 olaylarının tümüyle siyasal ve ideolojik bir konu olarak ele alınmasına yönelik ısrar ve inattır. 1915 olaylarının bilimsel bir şekilde incelenerek tarihin doğru anlaşılması, ulusal ve uluslararası kamuoyuna doğru şekilde yansıtılmasını arzu ediyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Siyasetçi ve iş adamı Aldudak'tan ABD Başkanı Biden'e 'soykırım' tepkisi
Siyasetçi ve iş adamı Aldudak'tan ABD Başkanı Biden'e 'soykırım' tepkisi

Amerika Birleşik Devletleri, Joe Biden, Soykırım, İş Adamı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siyasetçi ve iş adamı Aldudak'tan ABD Başkanı Biden'e 'soykırım' tepkisi - Son Dakika


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