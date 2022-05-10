Siyasetçiler, Ahmet Say İçin Taziye Mesajı Yayınladı - Son Dakika
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Siyasetçiler, Ahmet Say İçin Taziye Mesajı Yayınladı

10.05.2022 23:49
Siyasetçiler, Ahmet Say İçin Taziye Mesajı Yayınladı

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog ve yazar Ahmet Say’ın hayatını kaybetmesi üzerine pek çok siyasetçi taziye mesajı yayınladı.

Ünlü piyanist Fazıl Say'ın babası, müzikolog ve yazar Ahmet Say'ın hayatını kaybetmesi üzerine pek çok siyasetçi taziye mesajı yayınladı.

Siyasetçiler; hayatını kaybeden müzikolog ve yazar Ahmet Say için sosyal medya hesaplarından taziye mesaj yayınladı. Siyasetçiler ve belediye başkanlarının mesajları şöyle:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: "Büyük usta, aydın bir müzik yazarı ve eğitimcisi Ahmet Say'ı kaybettik. Tüm sanat camiamızın başı sağ olsun. Nurlar içinde yatsın."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek: "Mekanı cennet olsun. Başınız sağ olsun."

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: "Büyük bir üzüntü duydum değerli Ahmet Say'ın kaybından. Çok müthiş yetenekleri olan bir aydındı. Fazıl Say'a sabır diliyorum. Gazeteciliğimin ilk yıllarındaki yol göstericiliğini unutamam. Sevenlerinin başı sağ olsun."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: " Türkiye'nin önde gelen aydınlarından Ahmet Say'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, Fazıl Say ve ailesine başsağlığı dilerim."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: "Kıymetli müzik yazarı ve eğitimcisi, ülkemizin önde gelen aydınlarından Ahmet Say'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Fazıl Say, Ahmet Say, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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