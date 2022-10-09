Siyasetçiler, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kutladı - Son Dakika
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Siyasetçiler, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kutladı

09.10.2022 23:00
Siyasetçiler, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kutladı

Siyasetçiler, dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı’nı kutladı.

Siyasetçiler, dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı.

Ampute Futbol Milli Takımı, İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın bugün oynanan finalinde rakibi Angola'yı 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu.

Siyasetçiler, Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya şampiyonu olması dolayısıyla sosyal medya hesaplarında kutlama mesajları yayınladı. O mesajlardan bazıları şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Ampute Futbol Dünya Kupası Şampiyonu olan Ampute Futbol Millu Takımı'mızı kararlı mücadeleleri, gayretleri ve bu muhteşem başarıları için canı gönülden tebrik ediyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: İnancın ve azmin önünde hiçbir engelin duramayacağını tüm dünyaya duyuran, üstün başarılarıyla bizlere şampiyonluk gururunu yaşatan Ampute Futbol Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Emeklerinize sağlık, bizim çocuklar.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Bize dünya şampiyonluğu gururunu yaşatan Ampute Futbol Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Tebrikler bizim çocuklar.

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu: Tebrikler bizim çocuklar. Angola'yı 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'mızla gurur duyduk. Helal olsun sizlere.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Dünya şampiyonu olarak tarihi bir başarıya daha imza atan Ampute Futbol Milli Takımı'mızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bugün bize bu gururu yaşatan sporcularımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Sizinle gurur duyuyoruz.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Size kurban olurum! Dünya şampiyonları. Bizim çocuklar.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Şampiyona selam olsun! Dünya şampiyonu olan Ampute Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum.

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BBP Genel Başkanı Destici, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı BBP Genel Başkanı Destici, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası zaferi Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası zaferi Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası zaferi (2) Ampute Futbol Milli Takımı'nın dünya kupası zaferi (2)
Kaynak: ANKA

Futbol, Angola, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasetçiler, Ampute Futbol Milli Takımı'nı Kutladı - Son Dakika

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