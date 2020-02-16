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"Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır
13 dakika önce
Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.
Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongre delegesi Tevfik Koçak'ın kullandığı bir deyim, salondan tepkilerin yükselmesine neden olduView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:54
Son Dakika Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı İsrail Savunma Güçleri'nin resmi hesabından kadın fotoğrafı paylaşıldı Çin Merkez Bankası'ndan koronavirüs tedbiri: Banknotlar karantina altına alındı