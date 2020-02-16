"Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır - Son Dakika
Son Dakika Dünya 'Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz' diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır - Son Dakika Dünya

"Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır

13 dakika önce

Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi.

Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Cumhuriyetçi Halk Partisi'nin 37. Olağan İl Kongresi gerçekleştirildi. Kongre delegesi Tevfik Koçak'ın kullandığı bir deyim, salondan tepkilerin yükselmesine neden olduView on euronews

Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır

Nazım Hikmet Ran, Ankara, Koçak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 06:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım
CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı İsrail Savunma Güçleri'nin resmi hesabından kadın fotoğrafı paylaşıldı Çin Merkez Bankası'ndan koronavirüs tedbiri: Banknotlar karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 19:07:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" diyen CHP'liden özür: Kadınlar anam bacımdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]