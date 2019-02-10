Siyasete Atılan Geriter, Magiad Koltuğunu Devretti

İki dönemdir Manisa Genç
İş adamları Derneği (MAGİAD) Başkanlığı görevini yürüten Ömer Geriter
, Millet İttifakını desteklemek adına, koltuğu Halil Ağırbaşlı'ya devretti.
Manisa'da iki dönemdir MAGİAD başkanlığı görevini sürdüren ve birbirinden farklı projelere imza atan, geçtiğimiz dönem İYİ Parti
Manisa Milletvekili
adayı Ömer Geriter dernek başkanlığı görevinden istifa etti. Başkan Ömer Geriter, MAGİAD başkanlığını Millet İttifakına destek vermek için, yine uzun yıllardır MAGİAD'ta çeşitli görevlerde bulunmuş Halil Ağırbaşlı'ya devretti.
Millet İttifakına destek olmak adına, dernek başkanlığı görevini bıraktığını kaydeden Geriter, "Bu kararı seçim sürecinde belediye başkan adaylarımıza vereceğim desteğin verimli olması adına verdim. Fakat dernekteki görevi bırakmış olmam MAGİAD'ı bırakmış olmam anlamına gelmesin. Benim bir yanım hep burada. Çünkü MAGİAD benim için bir baba, bir evlattı. Bir baba evladını nasıl yetiştiriyorsa, MAGİAD'ta beni öyle yetiştirdi. Bir baba için evlat neyse MAGİAD da benim için o." diyerek üyelerinden helallik istedi.
Ardından yeni başkan Ağırbaşlı, Geriter'e MAGİAD kurulduğundan bu yana yaptığı hizmetler derneğe en parlak dönemini yaşatan Geriter'e, teşekkür etti. Ağırbaşlı, Geriter'e yeni dönemde MAGİAD'ın çizgisini bozmadan hareket edeceklerinin sözünü verdi. - MANİSA