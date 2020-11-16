Siyasete Bakış... İbrahim Uslu: Albayrak gitti, Erdoğan'ın zırhı kalmadı - Son Dakika

Siyasete Bakış... İbrahim Uslu: Albayrak gitti, Erdoğan'ın zırhı kalmadı

Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu, Siyasete Bakış'ta Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya'nın konuğu oldu.

DUVAR - Siyasal İletişim Uzmanı Dr. İbrahim Uslu, Siyasete Bakış'ta Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya'nın konuğu oldu. Uslu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası, ekonomideki yeni atamalar, makas değişikliğinin nedenleri, ABD seçim sonuçlarının Türkiye'ye etkileri ve erken seçim tartışmaları ile ilgili soruları yanıtladı.

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