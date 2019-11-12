- Siyaseti bir kenara bırakıp ilçeleri için el ele verdiler

Tüm partiler birlik oldu Alaşehir'e yeni adalet sarayı geliyor

MANİSA - Alaşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında ilçeye yeni bir adalet sarayı kazandırılması için yer tahsisi gündeme geldi. Meclisteki tüm partilerin oy birliğiyle kabul edilen madde ile 75 yıldır ilçeye hizmet veren ve artık yetersiz gelen adalet sarayının yerine Badınca Mahallesinde her türlü ihtiyaca cevap verebilecek yeni bir adalet sarayı yapılacak.

Alaşehir Belediyesi Meclisi olağanüstü toplandı. Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden de canlı yayınlanan olağanüstü toplantıda Alaşehir'e yapılması planlanan adliye sarayı için arazi verilmesi kararı çıktı. Mecliste oy birliği ile alınan karar gereği, Alaşehir Belediyesi'ne ait olan Badınca Mahallesi 102 Ada, 7 Parselde kayıtlı alan içerisinde kayıtlı 30 bin metrekare alan adliye sarayı yapılması için, Adalet Bakanlığının 2020 yılı yatırım programına alınabilmesi için, imar planlarının onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediyesine verilmesine karar verildi.

MHP Grubu adına söz alan Bilgehan Noyan, "Alaşehir'e yapılan hizmetler için her zaman destek veriyoruz, vermeye devam edeceğiz." dedi.

CHP Grubu adına konuşan Remzi Şirinoğlu ise, " AK Parti, MHP, İYİ Parti ve grubum olan CHP üyelerimizin oylarının tamamı ile Alaşehir'e büyük bir yatırım geliyor. Grubum adına tüm meclis üyelerime teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

İlçe için birlikte hareket ettiler

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: "Alaşehir adliye sarayımız 1944 yılında hizmete girmiş o günden bu yana aynı binada hizmet vermektedir. Adliye sarayımız yeterli hizmeti veremez, ihtiyacı karşılayamaz hale geldi. Bu nedenle Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Murat Ertük ve AK Parti'li Meclis üyesi arkadaşlarımızla Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına yaptığımız ziyaretler sonrası yeni bir binanın yapılması için yer göstereceğimizi belirttik. Yer gösterilmesi sonrası adalet sarayının yapılması için 2020 yılı yatırım programına alınması talep ettik. Bakanlıklar talebimizi uygun gördüler. Bunun üzerine Badınca Mahallesinde bulunan 30 dönüm alanı adalet sarayı yapılması için yer tahsisi ettik. İlçemize yapılacak bu yatırım için AK Parti ilçe başkanlığına, belediye meclisimizde görev alan CHP'li, AK Parti'li, MHP'li ve İYİ Partili tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.