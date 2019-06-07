Siyasette Bayram Gündemi İstanbul Seçimi
25 dakika önce
Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşmayı VOA Türkçe, CHP Genel Merkezi'nden izledi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01
Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşmayı VOA Türkçe, CHP
Genel Merkezi'nden izledi. Bayram ziyaretinin ana konusu 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul
seçimiydi
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