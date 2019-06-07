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Siyasette Bayram Gündemi İstanbul Seçimi

25 dakika önce

Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşmayı VOA Türkçe, CHP Genel Merkezi'nden izledi.

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Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen partiler arası bayramlaşmayı VOA Türkçe, CHP Genel Merkezi'nden izledi. Bayram ziyaretinin ana konusu 23 Haziran'da yeniden yapılacak İstanbul seçimiydi
Siyasette Bayram Gündemi İstanbul Seçimi
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01 
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, Ramazan Bayramı, Güncel
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