TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, 1990'lı yılların başında yüzde 1,8 olan kadın milletvekili oranının, bugün yüzde 18'ler seviyesine ulaştığını belirterek, "Siyasette kadın temsili noktasında sayısal olarak gösterdiğimiz bu ilerlemenin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğine olan inancım tamdır." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve Parlamentolararası Birlik (PAB) ortaklığında yürütülen "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında, Taksim'de bir otelde "Siyasette Kadın Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın açılışında konuşan Bilgiç, başta BM olmak üzere birçok uluslararası kuruluş ve sivil toplum örgütünün son 25 yıldır ortaya koydukları özverili çalışmalarla cinsiyet eşitsizliği konusunda ciddi bir farkındalık yarattıklarının altını çizdi.

BM verilerine göre, kadınların siyaset, bilim ve kültür sanat alanlarındaki görünürlüğü konusunda geçmişe kıyasla önemli kazanımlar elde edilmesine rağmen, dünya genelinde kadın temsiliyetinin istenilen seviyeye gelmediğini gördüklerini belirten Bilgiç, "İnanıyorum ki dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların siyasi ve iktisadi yaşama etkin bir biçimde katılımının sağlanması, küresel barışa ve refaha giden yolda elimizi güçlendirecektir." dedi.

Bilgiç, kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizliğin altında yatan temel dinamiğin kadınların siyasi karar alma mekanizmalarına etkin şekilde katılamaması olduğuna dikkati çekerek, kadın temsilinin eksik kalmasının toplumun yarısını oluşturan bir kesimin sorularının çözümsüz kalmasına sebep olduğunu ve bunun da toplumun bir bütün halinde geri kalmasına sebebiyet verdiğini söyledi.

"Kadınların konumunu güçlendirecek pek çok adım attık"

TBMM Başkanvekili Bilgiç, sürdürülebilir iktisadi büyüme ve kalkınma ile cinsiyet eşitliği arasındaki ilişkinin pek çok bilimsel araştırmada açık bir şekilde ortaya konduğunu, bugün "gelişmiş" olarak adlandırılan ülkelerin hepsinin bulundukları konuma kadınları istihdama, ekonomiye ve karar alma mekanizmalarına dahil ederek geldiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de son yıllarda kadınların sosyal, kültürel, ekonomik, siyasi ve toplumsal alandaki konumunu güçlendirmek için gerek mevzuat gerekse reform düzeyinde pek çok adım atılmıştır. Bu kapsamda kadınların siyasete etkin katılımı, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'deki kadın erkek fırsat eşitliğine yönelik çalışmaların da en önemli halkasıdır. 2009 yılında TBMM çatısı altında kurulun Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, bu çabaların bir ürünü olup kurulduğu ilk günden beri yaptığı çalışmalar, gerçekleştirdiği ulusal ve uluslararası projelerle kadının toplumsal hayattaki konumunu ileri noktalara taşımıştır."

Bilgiç, komisyonun bunların yanında cinsiyet temelli ayrımcılık iddialarıyla ilgili bir şikayet mekanizması gibi görev yaptığını ve bu iddiaları ilgili kamu kurumlarıyla istişare ederek çözüme kavuşturduğunu ifade etti.

"Siyasette kadın temsili önümüzdeki dönemlerde artacak"

Türkiye'de kadınların siyasete katılım oranının 2000'li yılların başından bu yana önemli artışlar gösterdiğini ama yeterli olmadığını söyleyen Bilgiç, "1990'lı yılların başında yüzde 1,8 olan kadın milletvekili oranı, bugün geldiğimiz noktada yüzde 18'ler seviyesine yaklaşmıştır. Siyasette kadın temsili noktasında sayısal olarak gösterdiğimiz bu ilerlemenin önümüzdeki dönemlerde de artarak devam edeceğine olan inancım tamdır. 2000'li yıllardan bu tarafa demokratikleşme ve insan hakları alanında attığımız adımların bir uzantısı olarak gördüğümüz kadın erkek fırsat eşitliği konusundaki hassasiyetimizi her fırsatta dile getireceğiz." diye konuştu.

Parlamentolararası Birlik Türkiye Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan da PAB'ın 1889'da kurulduğunu, 179 dünya ülkesinin parlamentosunun üyesi olduğu bir birlik olduğunu, dünya nüfusunun 6,5 milyarının PAB çatısı altında temsil edildiğini aktardı.

Türkiye'nin birliğe üye olan 9 milletvekilinden 3'ünün kadın olduğuna ve PAB'ın kadın temsiline çok önem verdiğine dikkati çeken Kan, PAB Genel Kurulu'nda kadın ve genç temsili ile siyasi çeşitlilik açısından her zaman takdir aldıklarını dile getirdi.