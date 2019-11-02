Siyasette Kadın Çalıştayı - Fatma Betül Sayan Kaya / Jülide Sarıeroğlu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye'nin hedeflerine kararlı bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Kadınlar olarak Meclis'imizin çatısı altında daha çok çalışarak hem Türkiye'yi hem dünyayı çok daha güzel günlere taşıyacağız." dedi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve Parlamentolararası Birlik ortaklığında yürütülen "Türkiye'de Siyasi Liderlikte ve Siyasi Katılımda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" projesi kapsamında, Taksim'deki bir otelde "Siyasette Kadın Çalıştayı" düzenlendi.

Kaya, çalıştayın "Türkiye'de Karar Mekanizmalarına Kadınların Katılmasına Genel Bakış" başlıklı oturumunda, AK Parti'nin Türkiye'de kılık kıyafetin özgürce kullanılabildiği ortam sağladığını, her türlü fikir ve inanç özgürlüğünün yaşandığı bir ülke inşa ettiğini söyledi.

Türkiye'de kadınların, siyasette ve karar alma mekanizmalarında yeterli oranda temsil edildiğinin söylenemeyeceğini ifade eden Kaya, 2002'de TBMM'deki kadın oranı yüzde 4,5 iken bugün bu oranın yüzde 20'lere yaklaştığını aktararak, bu oranın yüzde 50'lere çıkmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin tam anlamıyla hedeflerine kadınların da erkeklerle eşit oranda tüm karar mercilerinde temsil edilmesiyle birlikte ulaşacağına dikkati çeken Kaya, bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların her zaman önünü açtığını belirtti.

"Kız çocuklarının eğitiminde bütün engelleri kaldırdık"

Genel Başkan Yardımcısı Kaya, AK Parti'nin 17 yıllık iktidarı döneminde, kadınlara yönelik dönüm noktası niteliğinde dönüşüm yaşandığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karar mekanizmalarında etkin ve yüksek oranda temsil edilmesi için öncelikle onların iş ve aile yaşamlarını uyumlu hale getirdik. Kadınlar 6 aya kadar doğum izni, 2 seneye kadar ücretsiz izin kullanabiliyorlar. Özellikle kız çocuklarının eğitimi noktasında verdiğimiz mücadeleyle bugün kızlarımız çok daha iyi bir şekilde eğitim hayatından faydalanabiliyorlar. AK Parti döneminde orta öğretimde okullaşma oranı yüzde 44'lerden yüzde 85'lere çıktı. Bunu yeterli bulmuyorum, hedefimiz yüzde yüz. Kız çocuklarımızı ve ailelerini bu konuda destekliyoruz. 2,5 milyona yakın aileye eğitim desteği veriyoruz. Kız çocuklarının eğitiminde bütün engelleri kaldırdık."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Türkiye, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünde hedeflerine kararlı bir şekilde ilerleyecek. Burada kadınlar adına da hedeflerimiz var. Kadınlar olarak Meclis'imizin çatısı altında daha çok çalışarak hem Türkiye'yi hem dünyayı çok daha güzel günlere taşıyacağız." diye konuştu.

"AK Parti'nin 17 yıllık başarısının en önemli anahtarı kadınlardır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da partisinin Meclis'teki kadın milletvekili oranının yüzde 20 olduğunu, bu konuda farkındalığın arttığını söyledi.

Kadın temsiliyetinin sadece muhtarlık, meclis üyeliği, belediye başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlık olarak görülmemesi gerektiğine işaret eden Sarıeroğlu, kadınların oy verme konusundaki refleksleri ve bakış açılarının siyasete yön verdiğini, AK Parti'nin en önemli gücünün, kadınlardan aldığı oy olduğunu vurguladı.

Sarıeroğlu, "AK Parti'nin 17 yıllık başarısının en önemli anahtarı kadınlardır. Siyasette kadınların aktif şekilde her alanda yer almasıdır. Bir anlamda kadınlar siyasetin öznesi haline gelmiştir." dedi.

Meclis kürsüsünde kadınları daha fazla görmek istediklerini dile getiren Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Kadın hassasiyetiyle ortak akılla tüm siyasi partiler olarak ortaya koyacağımız performanslarla birçok konuyu çözebiliriz. Birlikte ülkemizin ilerlemesini sağlayabileceğimiz, güçlü adımlar atabileceğimiz birçok alan var. Genel merkezlerde yönetim kademesindeki kadın temsiliyeti, partilerin kadın politikaları açısından çok önemli. Türkiye'nin 17 yıllık serüveninde kadın konusu, devrim niteliğinde düzenlemeler yapıldığı ve en önemli başarı gösterilen alanlardan biri. İstihdamdan eğitime, sağlıktan çalışma hayatına kadar her alanda kadınlarla ilgili çok kıymetli çalışmalara imza atıldı."

2018-2023 yıllarını kapsayan Kadının Güçlendirilmesi Strateji Belgesi'nin hayata geçirildiği hatırlatan Sarıeroğlu, stratejik hedefler, insan kaynağı ve bu alanı siyaset üstü görme yaklaşımıyla çok daha güçlü hedeflere ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Kaya ve Sarıeroğlu, konuşmalarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

"Kadınların Parlamentoya Erişiminin Sağlanması: Bölgesel ve Uluslararası Düzeyde Geliştirilen Önlemler ve İyi Uygulamalar" başlıklı oturumla devam eden çalıştay, yarın gerçekleştirilecek oturumun ardından sona erecek.