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Siyasetteki önemli isimlerin adaylığının veto edildiği İran'da seçimleri boykot çağrıları sürüyor - Son Dakika

Siyasetteki önemli isimlerin adaylığının veto edildiği İran'da seçimleri boykot çağrıları sürüyor

12.06.2021 16:09
Siyasetteki önemli isimlerin adaylığının veto edildiği İran'da seçimleri boykot çağrıları sürüyor, System.String[]

İran'da birçoğu reformist ve ılımlı muhafazakar isimlerin cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığının veto edilmesine ilişkin tartışmalar sürerken İranlı bir grup siyasi ve sivil aktivist, seçim sonuçlarının önceden belirlendiğini iddia ederek, halka sandığa gitmeme çağrısında bulundu.

İran'da birçoğu reformist ve ılımlı muhafazakar isimlerin cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığının veto edilmesine ilişkin tartışmalar sürerken İranlı bir grup siyasi ve sivil aktivist, seçim sonuçlarının önceden belirlendiğini iddia ederek, halka sandığa gitmeme çağrısında bulundu.

Eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı eski milletvekili Faize Haşimi, eski diplomat Mansur Ferheng ve gazeteci Ali Kelai'nin de aralarında olduğu 87 siyasi ve sivil aktivistin imzaladığı ortak bildiride, seçimlerin boykot edilmesi çağrısı yapıldı.

Ülkedeki seçim sonuçlarının önceden belirlendiği iddia edilen bildiride, "İranlıların çoğunluğu zorlu koşullar içinde yaşarken, velayeti fakihin mutlak egemenliğine dayanan otoriter devlet, iktidarını mümkün olduğu kadar sağlamlaştırmaya ve iktidarı bir sonraki lidere aktarmak için zemin hazırlamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

Seçim sonuçlarını tanımayacaklarını vurgulayan aktivistlerin bildirisinin devamında şu ifadelere yer verildi:

"Yöneticilere yüksek sesle en medeni ve en barışçıl şekilde 'hayır' diyoruz. İran halkının seçim şovuna karşılık yüksek sesle ve birleşik 'hayır'ı, bu azim ve iradeyi payidar kılma yolunda atılan bir adım olacaktır. Önceden tasarlanmış seçimler yerine özgür, adil ve rekabetçi seçim öneriyoruz."

Ülke siyasetinin önemli isimlerinin adaylığı veto edilmişti

İran'da 18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 40'ı kadın olmak üzere 592 kişinin Anayasayı Koruyucular Konseyine adaylık başvurusunda bulunduğu bildirilmişti.

Anayasayı Koruyucular Konseyi Sözcüsü Abbas Ali Kedhodayi, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, adaylık için başvuran 592 kişiden yalnızca 40'ının gerekli şartları taşıdığını duyurmuştu.

Seçimlerde aday olmak isteyenlerin rejime bağlılığı ile siyasi, ahlaki ve dini sabıkalarını inceleyen Konsey tarafından 25 Mayıs'ta yapılan açıklamada, gerekli şartları taşıdığı açıklanan 40 kişiden yalnızca 7 isme adaylık izni çıktığı belirtildi.

Konseyin kararına göre, mevcut Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve Meclis Başkanı Ali Laricani gibi reformist ve ılımlı muhafazakar çizgideki ülke siyasetinin bazı önemli isimlerine seçimlerde yarışma izni verilmedi.

Reformist gruplar, daha önce yaptıkları açıklamada adaylarının veto edilmesi halinde seçimlere katılmayacaklarını duyurmuştu.

Halkın seçimlere yüksek katılımını demokratik bir destek kabul eden ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, 27 Mayıs'ta yaptığı konuşmasında, Anayasayı Koruyucular Konseyinin vetoları nedeniyle seçimlerin boykot edilmesine yönelik çağrılara tepki göstererek, "Seçimlerin faydasız olduğunu söyleyenleri dinlemeyin. Bunlar halkla birlikte değildir. Halkla birlikte olan kimse, insanların sandık başına gitmesine mani olmaz." demişti.

İran'da ev hapsinde tutulan muhalif lider ve eski Başbakan Mir Hüseyin Musevi de "aşağılayıcı ve önceden tasarlanmış" olarak nitelediği seçimlerin boykot edilmesini istemişti.

18 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin adaylarından Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin seçimleri kazanacağı öngörülüyor.

cumhurbaşkanı, Muhafazakar, Mayıs, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siyasetteki önemli isimlerin adaylığının veto edildiği İran'da seçimleri boykot çağrıları sürüyor - Son Dakika


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