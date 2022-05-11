Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı - Son Dakika
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Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı

11.05.2022 15:56
Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı

"Casusluk" suçlamasıyla, müebbet ve 35 yıla kadar süreli hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanan DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, tahliye edildi

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında tahliye kararı verildi. Siyasi casusluk suçlaması ile İstanbul'da gözaltına alınan ardından Ankara'da tutuklanan DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Metin Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlanmıştı. Metin Gürcan için TCK'nın 328/1, 43 maddeleri uyarınca 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.

Gürcan'ın tahliye kararını avukatı duyurdu.

'Siyasi casusluk' suçlaması ile yargılanıyordu: Metin Gürcan hakkında tahliye kararı

TSK'den yüzbaşı rütbesiyle emekli olduktan sonra güvenlik, dış politika ve jeostrateji alanında çalışmalara imza atan Gürcan hakkındaki iddianamede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın ihbarcı olduğu görülmüştü.

İddianamede, "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme" suçlaması yapılan Gürcan'ın hakkında casusluk yaptığına dair deliller arasında MİT'in yazılarının olduğu belirtilmişti.

38 sayfalık iddianamede Gürcan'ın İspanya ve İtalya İstihbarat servislerince 2016 yılından itibaren "Haber Elemanı" olarak kullanıldığı iddia edilirken, İspanya Servisi tarafından kendisine kod isim verildiği belirtilmişti.

"DEVLET BÜYÜKLERİNİ İTİBARSIZLAŞTIRDI" İDDİASI

Gürcan hakkındaki casusluk iddiaları arasındaki savcılığın "Pandemi sürecinde tedarik edilen aşılar konusunda dönem itibariyle devlet büyüklerimiz itibarsızlaştırmaya yönelik asılsız beyanlarda bulunulduğu" ifadelerine yer vermesi ise dikkat çekmişti.

Metin Gürcan'ın Türkiye'deki yabancı devlet görevlilerine FETÖ'cü darbe girişiminin ardından TSK'de, SADAT'ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi'nin etkin olduğunu söylemesi de casusluk tespitleri arasında gösterildi.

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Deva Partisi, Metin Gürcan, Güncel, Son Dakika

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