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Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı'dan yorum: İlk cinayetiniz ben olayım - Son Dakika

Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı'dan yorum: İlk cinayetiniz ben olayım

20.10.2021 07:36

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği siyasi cinayetler tartışmasına Alaatin Çakıcı da dahil oldu. Kılıçdaroğlu'na isim vermeden ateş püsküren Çakıcı, "Bu ülkede siyasi cinayetlerin olacağını gündeme getiren vatan hainlerine diyorum ki; ilk siyasi cinayetiniz ben olayım. Biraz erkeklik varsa beni öldürürsünüz. İlk siyasi cinayetiniz de ben olmuş olurum. Ama sizler mahalleyi karıştıran hatunlar gibi konuşur fakat o ölçüden ileri gidemezsiniz." dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yazılı bir açıklama yayınlayan Alaattin Çakıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler çıkışına çok sert sözlerle yüklendi.

"İŞ BİRLİKÇİLER HİÇ BOŞ DURMUYOR"

Bahçeli'yle olan polemiğine açıklık getiren Çakıcı, "Uzun yıllar boyunca cezaevi ortamında bulunmam sebebiyle Sayın Genel Başkanım Devlet Bahçeli ile ilgili ağzımdan çıkan sözlerden dolayı Ankara Sincan Cezaevi'nde yatarken hakim karşısına çıktım. Mahkeme ve kamuoyu önünde 'Sayın Genel Başkanımdan özür dilerim' diye kullandığım ifadem mahkeme kayıtlarında mevcuttur. 2016'dan bugüne kadar kendisiyle ilgili en ufak onur kırıcı bir açıklama yapmamışımdır. Nedense Türkiye üzerinde by-pass yapmak isteyen batı Avrupa, ABD, üst akıl ve hatta Rusların bile en büyük ideali Cumhur İttifakı'nı yıkmak, MHP'ye zarar vermek, Sayın Devlet Başkanı iktidardan edebilmek için uluslararası güç ve odaklar ile Türkiye'deki iş birlikçileri hiç boş durmuyor." ifadelerini kullandı.

10 ÜLKENİN OSMAN KAVALA ÇAĞRISINA TEPKİ

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın "Osman Kavala serbest bırakılsın" çağrısına tepki gösteren Çakıcı, "Ne kadar acıdır ki demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nde yasaları ihlal etmiş bir mahkum için Avrupa insan Hakları ve ABD, Almanya, Fransa ve bazı Avrupa ülkelerinin büyükelçileri kim oluyorlar ki cezaevinde yatan o zevat için bir muhtıra görünümünde bırakılma talebinde bulunabiliyorlar. Dümenden toplumu provoke ederek siyasi cinayetlerin her an olabileceğini dış kaynaklı ve yerli iş birlikçileri sürekli olarak medyaya pompalamaktadırlar. Yerli iş birlikçi devlet düşmanları şunu herhalde unuttular; bu ülke okyanus ötesi Beyaz Saray'dan yok edilmek istendi. Ama başaramadılar." ifadelerine yer verdi.

"BEN VE OĞLUM BAHÇELİ İÇİN ÖLÜRÜZ"

Çakıcı, "Üç saat evvel 2014-2015'te yazdığım yazıları bugün gündeme getirenlere şunu diyorum. Sayın Devlet Bahçeli benim ağabeyimdir ve savunduğum partinin de lideridir. Bana ihtiyacı yok. Ben ve oğlum onun şahsının yolunda ölürüz." dedi.

SİYASİ CİNAYETLER TARTIŞMASI

Çakıcı, not olarak belirttiği kısımda ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler kaygım var" sözlerine sert yüklendi. Çakıcı, "Bu ülkede siyasi cinayetlerin olacağını gündeme getiren vatan hainlerine diyorum ki; ilk siyasi cinayetiniz ben olayım. Biraz erkeklik varsa beni öldürürsünüz. İlk siyasi cinayetiniz de ben olmuş olurum. Ama sizler mahalleyi karıştıran hatunlar gibi konuşur fakat o ölçüden ileri gidemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Togo Cumhuriyeti, Alaattin Çakıcı, Vatan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı'dan yorum: İlk cinayetiniz ben olayım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siyasi cinayetler tartışmasına Alaattin Çakıcı'dan yorum: İlk cinayetiniz ben olayım - Son Dakika
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