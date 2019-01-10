Siyasi Çözüm Sağlanır Sağlanmaz Suriye'den Çekileceğiz"
45 dakika önce
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını açıklamasından haftalar sonra, Suriye'de siyasi çözüm sağlanır sağlanmaz ülkeden çekileceğini açıkladı.
Fransa Dışişleri Bakanı
Jean-Yves Le Drian, ABD
'nin Suriye
'den çekilme kararını açıklamasından haftalar sonra, Suriye'de siyasi çözüm sağlanır sağlanmaz ülkeden çekileceğini açıkladı. Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın C-News televizyonuna yaptığı açıklamada Suriye'de siyasi bir çözüm sağlanmasının ardından Fransa'nın ülkeden çekileceğini açıkladı. Le Drian, " Irak
'ta askeri olarak bulunuyoruz. Suriye'de ise az bir varlığımız var. Rusya
, Suriye'deki anlaşmazlığa siyasi çözüm bulmaktan sorumludur. Rusya'nın, kimyasal silah kullanılmasını engellemek için savaşla değil, Suriye ihtilafına siyasi bir çözüm bulma sorumluluğu var" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:51 Kaynak: İHA
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