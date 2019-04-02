Son Dakika Haberleri: Siyasi İradenin Ekonomiye Odaklanmasını Bekliyoruz"

Siyasi İradenin Ekonomiye Odaklanmasını Bekliyoruz"

1 saat önce

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, 4 yıl boyunca yeni bir seçimin olmayacağını bunun da ekonomiye odaklanılması açısından çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Siyasi İradenin Ekonomiye Odaklanmasını Bekliyoruz
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, 4 yıl boyunca yeni bir seçimin olmayacağını bunun da ekonomiye odaklanılması açısından çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Yorgancılar, yaptığı yazılı açıklamada, demokrasinin gereği olan bir seçim sürecinin daha geride bırakıldığını ifade ederek, sonucun Türkiye için hayırlı olmasını diledi.

Seçilen başkanlara başarılar dileyen Yorgancılar, şunları kaydetti:

"Bugün, küresel ekonomide yaşanan daralma, hem yerel hem de merkezi yönetime farklı sorumluluklar yüklemektedir. Yerelin dinamiklerini harekete geçirerek, üreterek bulunduğu bölgeye ve halka yapılan her bir hizmet ülke ekonomisine de can suyu olacaktır. Diğer yandan, ağustos ayından bu yana yaşadıklarımıza, küresel durgunluk da eklenince içinde bulunduğumuz süreci atlatmamız gecikmektedir. Bu yönde hükümetin attığı adımları çok önemsediğimizi her fırsatta ifade ederken, çözüm bekleyen temel konuların da ihmal edilmemesi gerektiğinin altını hep çizdim. Bugünü atlatmaya çalışırken, geleceği de planlamak zorundayız. Aksi takdirde, yerimizde saymanın ötesine geçemeyeceğiz. Tüm kesimlerce gönülden kabul gören 2023 hedeflerimiz için sadece son 4 yılımız var. ve bu süre zarfında yeni bir seçim yaşanmayacak. Bu çok önemli bir fırsattır. Siyasi iradenin de artık tamamen uzun vadeli çıkarlarımız doğrultusunda ekonomiye odaklanmasını bekliyoruz. Cumhuriyet'imizin 100. yılına yakışır bir şekilde ülkemizin ve milletimizin refah seviyesini yükseltmek, kalkınma göstergelerini iyileştirmek, Türkiye'nin gerçek gücünü göstermek zorundayız."

Yorgancılar, yılın ikinci çeyreğinde yeni bir motivasyonun ve piyasalara verilecek olumlu mesajların bugünü dünden daha güzel yapacağını dile getirdi.

Ege Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri de yerel seçimlerin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerel seçimlerin geride kalmasıyla önlerinde 4,5 yıllık seçimsiz bir dönem bulunduğuna dikkati çeken Sivri, bu dönemin Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişimi için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:31 Kaynak: AA

Ender Yorgancılar, Ege, Türkiye, Ekonomi
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