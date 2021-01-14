"Siyasi parti başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı aşı olmaya davet ettim" - Son Dakika

"Siyasi parti başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı aşı olmaya davet ettim"
14.01.2021 23:47
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Başkanı, tüm siyasi parti genel başkanlarını ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı telefonla arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Başkanı, tüm siyasi parti genel başkanlarını ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı telefonla arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı aşı olmayı teşvik programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.
(İHA)
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