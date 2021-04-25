Siyasi parti genel başkanları, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

BBP Genel Başkanı Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ermeni lobilerinin iddiasına sarılarak Türk milletini soykırımla itham eden Biden'ın Türkiye'ye ve Türk milletine açık bir düşmanlık yaptığını belirtti.

Açıklamanın mevcut ABD yönetiminin bakış açısını gösterdiğini kaydeden Destici, "Biden açıklama yaptı diye tarihi gerçekler değişmeyecektir. Lakin Türk milletini soykırım gibi bir insanlık suçuyla itham edenlere karşı müsamahakar davranılmamalı ve en sert bir biçimde karşılık verilerek ABD yönetimiyle bütün ilişkiler gözden geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.

Türk tarihinin hiçbir döneminde Ermenilere ya da başka bir topluluğa karşı soykırım yapılmadığını, soykırım arayanların ABD tarihi ile Karabağ'a, Hocalı'ya bakması gerektiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Soykırım çamuru bizde tutmaz. Biden'ın devleti ise soykırımla elde edilmiş topraklarda kurulmuştur. Biden, önce kendi topraklarında ve diğer coğrafyalarda kendi devletlerince yapılan zulüm ve işgallerin, işlenen katliamların, yapılan soykırımların hesabını versin. Ellerindeki arazileri elde etmek için yok ettikleri yerlilerden özür dilesin."

"Bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır"

DSP Genel Başkanı Aksakal Kızılderililer başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanında toplu katliamların, soykırımların failinin ABD'nin kendisi olduğunu ifade ederek, Vietnam, Hiroşima ve Irak'ta milyonlarca insanın öldürüldüğünü hatırlattı.

Biden'ı samimi olmaya davet ederek Ebu Gureyb Cezaevi işkencelerini hatırlatan Aksakal, "ABD Başkanı eğer bir soykırımcı profili arıyorsa aynaya bakması yetecektir! Her sene tepemizde 'Demokles'in kılıcı' gibi 24 Nisan tehdidini kullananlar ve onların kendi içimizdeki işbirlikçi taşeronları artık şunu çok iyi bilmelidir ki, bundan böyle hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu milletin ödediği vergilerle siyaset yaparak küresel emperyalizmin heves ve hedeflerine hizmetkarlık dönemi sona erecektir." ifadelerini kullandı.

"İncirlik ve Kürecik üslerine el koyulmalı"

"Türkiye'nin bu pervazsızlıkları geçmiş yıllarda da yaşadığını, Kıbrıs Barış Harekatında, haşhaş ekim yasağının kaldırılmasında, Ege kıta sahanlığı konularında gerçek devlet duruşunu tüm dünyaya gösterdiğini" ifade eden Aksakal, şu çağrıyı yaptı:

"Artık bu saatten sonra eveleyip gevelemeden net bir duruş göstermenin tam zamanıdır. Cumhurbaşkanı bir kararname ile İncirlik ve Kürecik üslerine el koyup buralarda göndere şanlı Türk bayrağını çekmelidir. Türkiye'yi tek taraflı bir kararla F-35 projesinden çıkaran, parasını ödediğimiz uçakları gasbeden Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hukuki süreci zaman geçirmeden başlatmalıdır. TBMM derhal acilen toplanmalı ve Türk milletinin onuruna yakışır kararları almalıdır. Aksi halde sadece bu devletin temsilcileri oldukları için Ermeni terör örgütü ASALA militanlarınca katledilen şehitlerimizin elleri iki yakanızda olacaktır."

"Kızılderili soykırımını tanıyın"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın "kabul edilemez" ifadelerine karşılık TBMM'nin acilen olağanüstü gündemle toplanarak "insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından Kızılderili soykırımını" tanıma kararını almasını beklediklerini bildirdi.

"Biden'ın temel amacı tarihi gerçeklik arayışı değil"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da yazılı açıklamasında, Biden'ın tek yanlı tarih yorumlarına dayalı "soykırım" nitelemesini şiddetle kınadı.

Bu açıklamanın ikili ilişkilere, Kafkasya'da bölgesel barışa ve Türk ve Ermeni toplumları arasında kurulabilecek yeni bir diyalog zeminine darbe vurduğunu vurgulayan Davutoğlu, Gelecek Partisi olarak bu "haksız ve hasmane" açıklama karşısında yetkili makamlarca yapılacak diplomatik girişimlere ve atılacak "doğru adımlara" destek vererek milli dayanışma içinde olacaklarını bildirdi.

"Güçlü bir biçimde kınıyoruz"

DEVA Partisi'nden yapılan açıklamada ise Biden'ın, iç politika kaygılarıyla tek yanlı bir tarih okumasına dayanan "soykırım" ifadesini kullanması "güçlü bir biçimde" kınanarak, "Bu tanımanın, zaten sağlıklı olmayan ikili ilişkilerimiz üzerindeki ilave tahrip edici etkisi izahtan varestedir." ifadelerine yer verildi.