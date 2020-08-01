Siyasi parti heyetleri, video konferansla bayramlaştı - Son Dakika

Siyasi parti heyetleri, video konferansla bayramlaştı

ANKARA'da siyasi partilerin heyetleri, koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

Siyasi parti heyetleri, video konferansla bayramlaştı, System.String[]

ANKARA'da siyasi partilerin heyetleri, koronavirüs salgını nedeniyle video konferans yöntemiyle bayramlaştı.

AK Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Genel Merkez Kadın Kolları MYK Üyesi Nihan Turna Sakaltaş ile Genel Merkez Gençlik Kolları MYK Üyesi Hasan Murat Öz'den oluşan heyet, ilk olarak CHP heyeti ile video konferans yöntemiyle bayramlaştı. CHP Parti Meclisi Üyeleri Lale Karabıyık, Deniz Demir, Pınar Uzun ile Ahmet Hakan Uyanık'ın bulunduğu heyet ile yapılan görüşmede Sarıeroğlu, "Allah, geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşmayı tekrardan yapmayı nasip etsin" dedi.

KURULTAY TEBRİĞİCHP'nin 37'inci Olağan Kurultayını hatırlatarak tebrik eden Sarıeroğlu, "Geçmiş bayramlardan farklı, sarılmayı, kucaklaşmayı bir dönem daha ertelediğimiz, gelecek bayramlarda bunu gerçekleştirebilmek için ertelediğimiz bir süreçteyiz. Ülkemiz bugüne kadar salgın sürecini başarılı bir şekilde yürütmek için büyük bir gayret içerisinde, en kısa zamanda atlatarak önümüzdeki Ramazan Bayramı'nda eski bayramlaşmalardaki gibi kutlamalarımızı yapmayı temenni ediyoruz. İslam alemindeki ülkelerdeki kardeşlerimizin Hac farizasına katılamadıkları için buruğuz; ama en azından Kabe'de bu görevin yerine getirilmiş olmasından dolayı da içimizde bir ferahlık var" ifadelerini kullandı. MHP İLE BAYRAMLAŞMACHP'nin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MYK Üyesi Merve Menekşe ve Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya'dan oluşan heyetle bağlantı kuran Sarıeroğlu, "Başta Genel Başkan Devlet Bahçeli olmak üzere tüm MHP camiasının ve teşkilatlarının Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Salgınla mücadelenin devam ettiği bir süreçten geçiyoruz. Maske, mesafe, temizlik konusunda büyük bir hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Milletimize bu bayramda örnek olma adına bizlerin öncü olması gerektiğine inandık ve bu bayramda da video konferansla bayramlaşmayı gerçekleştirdik. Bayramlar kucaklaşmaktır, çok özel çok güzel geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Ama gelecek bayramlarda bunları sürdürebilmek amacıyla bu bayram da biraz daha bu sarılmaları, kucaklaşmaları, el öpmeleri erteleyelim istedik. Milletimiz daha ilk başından beri kurallara riayet etti. Onlar sayesinde dünyada önemli bir başarı elde ettik. İnşallah gelecek bayramlarda aynı sıkıntıları yaşamamak adına aynı hassasiyeti sürdüreceklerine inanıyorum" dedi. AYASOFYA VURGUSUAyasofya-i Kebir Cami'nin yeniden ibadete açılması dolayısıyla çifte bayram yaşandığını belirten Sarıeroğlu, "Rabb'imize hamd olsun dün bayram namazı eda edildi, ülkemiz açısından çok kıymetli şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda buruk da olsak çifte bayram yaşadık, Ayasofya konusunda yaşanan gelişmeler gönlümüzü ferahlattı. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.ADANA DEMİRSPOR ÜZÜNTÜSÜBir dönem Adana Milletvekilliği de yapan Mevlüt Karakaya'nın Adana Demirspor'un Süper Lig'e son anda çıkamadığını hatırlatması üzerine Sarıeroğlu, "Sayın Başkan; Adana Demirspor süper lige çıksaydı cezeryemiz çifte kutlama cezeryesi olacaktı. Ama nasip olmadı, hala üzgünüz. Hayırlısı olsun. Çeyrek asırdır bir hasret vardı şehrimizde. Nasip değilmiş diyoruz; inşallah gelecek sene başaracağız" dedi.  Ak Parti heyeti ardından sırasıyla Hür Dava Partisi, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, İYİ Parti, Vatan Partisi, Anavatan Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri ile video konferans görüşmesi ile bayramlaştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Özkan ARSLAN- İbrahim KÖRDEMİRCİ/ ANKARA,


Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 12:49

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siyasi parti heyetleri, video konferansla bayramlaştı - Son Dakika
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