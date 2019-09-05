Son Dakika Haberleri: Siyasi parti temsilcileri İscehisar MYO'yu ziyaret etti
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Siyasi parti temsilcileri İscehisar MYO'yu ziyaret etti

3 saat önce

AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ile MHP İlçe Başkanı Avni Azgın, İscehisar Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Siyasi parti temsilcileri İscehisar MYO'yu ziyaret etti, System.String[]

AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ile MHP İlçe Başkanı Avni Azgın, İscehisar Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Liyaddin Yeşilkaya, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında ilçe başkanlarına bilgi verdi.

Daha sonra AK Parti ve MHP ilçe başkanları okulu gezdi.

Okul Müdürü, AK Parti, Balaban, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:12 Kaynak: AA
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