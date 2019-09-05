Siyasi parti temsilcileri İscehisar MYO'yu ziyaret etti
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AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ile MHP İlçe Başkanı Avni Azgın, İscehisar Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:12 Kaynak: AA
AK Parti İscehisar İlçe Başkanı Metin Balaban ile MHP İlçe Başkanı Avni Azgın, İscehisar Meslek Yüksekokulu'nu ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Okul Müdürü Liyaddin Yeşilkaya, eğitim öğretim faaliyetleri hakkında ilçe başkanlarına bilgi verdi.
Daha sonra AK Parti ve MHP ilçe başkanları okulu gezdi.
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