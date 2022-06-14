Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun Parti Üyeliğini Düşürdü. İlk Tepki: "Korkularının Ecele Faydası Olmayacak" - Son Dakika
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Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun Parti Üyeliğini Düşürdü. İlk Tepki: "Korkularının Ecele Faydası Olmayacak"

14.06.2022 12:21
Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun Parti Üyeliğini Düşürdü. İlk Tepki: "Korkularının Ecele Faydası Olmayacak"

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, attığı tweetler nedeniyle verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası kesinleşen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğini düşürdü. Kaftancıoğlu, bu gelişme üzerine "Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" açıklamasını yaptı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, attığı tweetler nedeniyle verilen 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası kesinleşen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğini düşürdü. Kaftancıoğlu, bu gelişme üzerine "Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, attığı tweetler nedeniyle 5 ayrı suçlamadan verilen mahkumiyet kararlarının üçünü onamıştı. Böylece 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşen Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirilmişti.

Kaftancıoğlu, 31 Mayıs'ta tebligatın kendisine ulaşması üzerine infaz işlemlerinin gerçekleşmesi için teslim olmuş ve Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti. Burada kısa sürede işlemleri tamamlanarak denetimli serbestlik kapsamında bırakılmıştı.

Bugün de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaftancıoğlu'nun parti üyeliğini düşürdü ve buna ilişkin tebligatı CHP Genel Merkezi'ne gönderdi.

"NE DEMİŞTİK? KORKULARININ ECELE FAYDASI OLMAYACAK!"

Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay'ın bu kararı hakkında ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Kaftancıoğlu'nun açıklaması şöyle:

"CHP hukuk bürolarında değil Kuvayi Milliye ruhuyla savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi üyeliği inanç işidir, yürek işidir, emek işidir. O inanç, o yürek, o emek bizde oldukça gerisi teferruattır… Ne demiştik? Korkularının ecele faydası olmayacak!"

(Fotoğraf: Arşiv)

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun Parti Üyeliğini Düşürdü. İlk Tepki: 'Korkularının Ecele Faydası Olmayacak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yargıtay, Kaftancıoğlu'nun Parti Üyeliğini Düşürdü. İlk Tepki: "Korkularının Ecele Faydası Olmayacak" - Son Dakika
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