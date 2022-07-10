Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma: AKP'nin CHP Ziyaretinde Gündem Ekonomi… CHP'li Jale Nur Süllü: "Traktörü Çalıştıramıyorlar"

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığındaki AKP heyeti, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü başkanlığındaki CHP heyetinin bayramını kutladı. AKP'li Yel, CHP'li Süllü'nün "Mazot fiyatları çok yükseldi" sözlerine "Belki CHP Genel Merkezi'nden farklı görünüyor ama gerçekler çok farklı" karşılığını verdi. Jale Nur Süllü ise "Alanlarda yaşadıklarımızı aktarıyorum ben. Traktörü çalıştıramıyorlar" dedi. AKP'li Yel, "İnanın, çalıştıramayan bir çiftçi ben tanımıyorum" diye konuştu.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AKP Ankara Milletvekili Selva Çam, AKP Kadın Kolları MKYK üyesi Reşide Yüksel ve AKP Gençlik Kolları MKYK üyesi Zeynep Şahin; CHP Genel Merkezi'nde CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve CHP Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Uygar Elitog ile bayramlaştı.

Ziyaret sırasında, AKP'li Yel'in; "Eskişehir'de ne var ne yok" sorusuna CHP'li Süllü, "Eskişehir iyiydi düne kadar; dün çok yoğun bir yağış oldu Eskişehir'de de… Dün ben Alpu ilçemizin Gündüz köyündeydim, ciddi bir hasar var, tam hasat olacağı bir dönemde. Geç saatlere kadar oradaydık. Aslında şehirlerimize iklim krizinin etkilerine göre dizayn etmemiz, dirençli kılmamız gerekiyor" yanıtını verdi.

Yel ise "Sigorta sistemimiz daha da geliştirmemiz gerekiyor bu anlamda da… Küresel ısınma ile beraber zorunlu hale getirmemiz gerekir" dedi.

CHP'Lİ SÜLLÜ: "TRAKTÖRÜ ÇALIŞTIRAMIYORLAR"

Süllü, "Traktörleri nasıl kullanacaklar sayın vekilim" dedi. Yel, "İnanın ki kullanıyorlar" karşılığını verdi. Süllü ise "Mazot fiyatları o kadar yükseldi ki…" diye konuştu. Yel ise "Belki CHP Genel Merkezi'nden farklı görünüyor ama gerçekler çok farklı" dedi. Süllü ise "Yok. Genel Merkez değil alanda yaşadıklarımızı aktarıyorum ben. Traktörü çalıştıramıyorlar" yanıtını verdi.

AKP'Lİ YEL: "ÇALIŞTIRAMAYAN BİR ÇİFTÇİ TANIMIYORUM"

Yel ise, "İnanın, çalıştıramayan bir çiftçi ben tanımıyorum. Ben devamlı halkın arasında gezen bir milletvekiliyim. Sizi Tekirdağ'a davet ediyorum. Traktörü olan çiftçimize gidelim" yanıtını verdi. Süllü de, "Mecbur çalıştırıyorlar ama perişanlar. Ben de sizi Eskişehir'e davet ediyorum ya da tüm Türkiye'yi gezelim birlikte, sırf Tekirdağ'da kalmayalım" dedi.

Yel, "Tekirdağ'ın köyünde beraber gezelim, tek bir bakış açısıyla görmeyelim. Objektif bir bakış açısıyla görelim. Gerçek Türkiye'yi beraber izleyelim, görelim" dedi. Süllü ise, "Tabi ki, biz tüm Türkiye'yi geziyoruz zaten. Biz Mardin'deydik, daha sonra Aksaray'a gittim ben. Bir ay içinde sadece… Ardından döndüm hemen Amasya'ya gittim, her yerde çiftçi aynı. Sadece Tekirdağ'da sınırlı değil ülkemiz; tüm Türkiye'de çiftçi çok perişan. Yüksek girdi maliyetleri, gübre maliyetleri… Mazot zaten perişan ediyor. Malum küresel iklim krizleri nedeniyle de kuraklık da var. Elektriğe yükleniyor çiftçiler, elektrik maliyetleri. Ülke olarak biliyorsunuz enerji şirketlerine çalışıyoruz hep birlikte" diye konuştu.

AKP'Lİ YEL: TÜM DÜNYADA OLAN BİR KRİZDEN BAHSEDİYORUZ

Yel, "Bunu sadece Türkiye açısından değerlendirdiğimiz zaman bu sonuca siz varmış olabiliyorsunuz ama tabii tüm dünyada var olan bir krizden bahsediyoruz" dedi. Süllü ise, "Savaşta olan ülkeler bile yüzde 8 enflasyon…" yanıtını verdi.

Yel, "Pandeminin sonucunda tüm dünyada etkilenen ekonomi de var. Rusya Ukrayna krizi ile beraber bu kriz daha da derinleşti. Fakat, çok şükür Türkiye'de makro ekonomik dengeler açısından büyüklükler dünyada biliyorsunuz ki Çin ile beraber üç yılda büyüyebilen ve yüzde 10'un üzerinde 2021 yılında büyümesini gerçekleştiren bir ülkeden, Türkiye'den bahsediyoruz. Türkiye gerçekten güçlü bir devlet ve son dönemde Temmuz ayında ücretlere vermiş olduğumuz artışlarla pek çok ücretlinin aslında beklemediği kadar artış oldu" dedi.

Süllü, "Reel enflasyon rakamlarının çok altında" diye karşılık verdi. Yel, "Enflasyonun altında kalmadan ve refah payını da ekleyerek ücretlimize bu konuda destek vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sorunlar yok değil; bütün dünyada var. İnsanoğlu var olduğu müddetçe sorunlar da hep olacaktır" diye konuştu.

Ardından Süllü şunları söyledi:

"Alandan vatandaşlarımızın bize aktardıkları, tüm Türkiye'yi gezdiğimiz için sadece tek bir bölgede kendi şehirlerimizde sınırlı kalmıyoruz. Vatandaşımız gerçekten zor durumda son dönemde. Bakın, inanın artık bayramda emekliler biliyorsunuz bin 100 lira gibi bir artış oldu. Artık emekliler çocuklarına, torunlarına bayram harçlığı vermemek için kaçıyorlar. O kadar güç durumdalar. Dün gittiğim emekli kahvehanesinde bana bunu anlattılar. O kadar üzüldüm ki… Mardin'de bir hanımefendi elinde kalan 15 lirayı bana göstererek 'ne alabilirim' dedi, dört tane çocuğu var; bir yıldır meyve yemediler dedi. Gerçekten çok üzücü tablolar var. Biz bunları tabi siyaseten söylemiyoruz. Hele hele bayram günü çok derin konulara girmememiz lazım ama gerçekten artık bayramları bayram gibi yaşayacağımız, insanların ekonomik sıkıntılar çekmeyeceği, gerçekten hep birlikte üretip hakça bölüşebileceğimiz bir düzene geçmemiz gerekiyor. Sizler de iktidar temsilcileri olarak bayram vesilesi ile bunları size iletmek isterim ben de."

AKP'li Yel ise şöyle konuştu:

"Siz de sözlerinizle bize de cevap hakkı doğuruyorsunuz. Ben de bu konu da şunu söylemek istiyorum sayın vekilim: Emeklilik tabi yeni bir sistem değil; yıllardan beri tüm devletlerde olan bir sistem ve emeklilik ile ilgili baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti tarihine tabi ki özellikle 1990'lı yıllardaki bu uygulamalarda emeklilerin almış olduklarıyla şimdi karşılaştırdığımız zaman…" diye konuşması üzerine Süllü, "Emekli olunca emekli bir ev alabiliyordu insanlar, bir araba alabiliyordu; rahat rahat gezebiliyorlardı."

SÜLLÜ: "SORUNLARI BUNDAN SONRAKİ DÖNEMDE BİZE DÜŞECEK ÇÖZMEK"

Yel, "Bayram ikramiyesini biliyorsunuz son dört yılda uygulamaya başladık" diye konuşurken Süllü, "Onu da biliyorsunuz sayın genel başkanımızın zorlamasıyla oldu" dedi. Yel ise, "Karar verici irade iktidar iradesi. Muhalefetin de dediğim gibi eleştiri, taleplerini dikkate alıyoruz ama sonuçta uygulama iradesini biz gösteriyoruz. Dolayısıyla, bu konu ile ilgili de ilk defa bayram ikramiyesi verilmeye başlandı. Bunu tabi ki ilerideki dönemde daha da artırmak isteriz" diye belirtti. Süllü ise, "Bundan sonraki dönemde bize düşecek çözmek" dedi.

Süllü sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP olarak 17 parti ağırlayacağız bugün. En fazla partiyi ağırlayan ülkedeki… En fazla toplumsal barışı ve demokrasiyi yerleştirmek için çok büyük bir çaba gösteren bir parti olarak bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduk. İnşallah dediğim gibi sorunların yaşanmadığı, ülkemizdeki hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, emeklilerin rahat nefes aldığı, torunların rahatlıkla harçlık verdiği, esnaflarımızın yarın dükkanı nasıl açarım diye endişelenmediği, çiftçimizin traktörü nasıl çalıştırırım diye düşünmediği günlerde bayramları kutlamak dileği ile…"

DSP ve Vatan Partisi heyetleri de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.