Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… CHP ve İyi Parti Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… CHP ve İyi Parti Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı

10.07.2022 11:58

CHP ile İYİ Parti arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, CHP heyetinin ziyaretinde; “Gelecek bayram güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden milletimizin teveccühü ile milletimize hediye edeceğimiz günlere vesile olsun” dileğinde bulundu.

CHP ile İYİ Parti arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, CHP heyetinin ziyaretinde; "Gelecek bayram güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden milletimizin teveccühü ile milletimize hediye edeceğimiz günlere vesile olsun" dileğinde bulundu.

CHP ile İYİ Parti arasında Kurban bayramının ikinci günü karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu; CHP'yi ziyaret etti. İYİ Parti heyetini, CHP Genel Merkezi'nde; Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Uygar Elitog karşıladı.

CHP Parti Meclisi üyesi Pınar Uzun başkanlığındaki CHP heyeti de İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. CHP Heyetini, İYİ Parti Genel Merkezi'nde; İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Arslan ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan karşıladı.

İYİ Partili Sunat, ziyarette; "Ülkemiz için hayırlara vesile olsun bu bayram. İnşallah gelecek bayram güçlendirilmiş parlamenter sistemi yeniden milletimizin teveccühü ile milletimize hediye edeceğimiz günlere vesile olsun" dedi. CHP PM üyesi Pınar Uzun ise "Onun için çalışıyoruz, hep birlikte" karşılığını verdi.

YORUMLAR
500
HDP ve İYİ Parti'den CHP'ye bayram ziyareti HDP ve İYİ Parti'den CHP'ye bayram ziyareti Son anketten çarpıcı sonuç! Zafer Partisi, 6'lı masadaki 4 ismi de geride bıraktı Son anketten çarpıcı sonuç! Zafer Partisi, 6'lı masadaki 4 ismi de geride bıraktı
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, gençlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… CHP ve İyi Parti Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:16:40. #1.11#
SON DAKİKA: Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… CHP ve İyi Parti Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement