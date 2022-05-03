Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma. İyi Parti, Saadet Partisi ve Türkiye Değişim Partisi Heyetleri Bayramlaştı - Son Dakika

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Siyasi partiler arasında Ramazan Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen bayramlaşma programı kapsamında; İYİ Parti, Saadet Partisi ve Türkiye Değişim Partisi heyetleri karşılıklı ziyaretlerle bayramlaştı.

Ramazan Bayramı nedeniyle siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri yapılıyor. Bu kapsamda İYİ Parti heyeti, Saadet Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. İYİ Parti'nin ziyaret heyetinde yer alan Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Aslan ve Gençlik Kolları MYK üyesi Ceren Genç'i; Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, Genel İdare Kurulu üyesi Yakup Budak, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hüseyin Hacıabdullahoğlu'ndan oluşan Saadet Partisi heyeti karşıladı.

Saadet Partisi heyeti, daha sonra İYİ Parti heyetini genel merkezde kabul ederek bayramlaştı. Ardından İYİ Parti ve Türkiye Değişim Partisi heyeti, genel merkezlerinde birbirlerini ağırladı. İYİ Parti'nin kabul heyetinde Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanma Başkanı Onur Hondoroğlu yer aldı.