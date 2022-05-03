Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi Milli Yol Partisi ile Bayramlaştı - Son Dakika
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Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi Milli Yol Partisi ile Bayramlaştı

03.05.2022 16:52

İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Yeniden Refah Partisi heyetleri Milli Yol Partisi’ni ziyaret ederek bayramlaştı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Türkiye zor günler yaşamaktadır. Hala bireyler ve ülke borçlanarak hayatımıza devam ediyoruz. Hala dün kavga ettiklerimizle yeniden kucaklaşarak onlardan para edinerek borç edinerek hayata devam ediyoruz. Bu elbette geleceğimizi çalmaktır” dedi.

İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Yeniden Refah Partisi heyetleri Milli Yol Partisi'ni ziyaret ederek bayramlaştı. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Türkiye zor günler yaşamaktadır. Hala bireyler ve ülke borçlanarak hayatımıza devam ediyoruz. Hala dün kavga ettiklerimizle yeniden kucaklaşarak onlardan para edinerek borç edinerek hayata devam ediyoruz. Bu elbette geleceğimizi çalmaktır" dedi.

Siyasi partiler arasında Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma ziyaretleri sürüyor. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin başkanlığındaki heyetler, Milli Yol Partisi'ni ziyaret ederek bayramlaştı.

Heyetleri, Milli Yol Partisi Genel Sekreteri Haşim Yanar karşıladı. Ziyaret sırasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Sunat, "Demokrasinin yolunun gelişebilmesinin yolu siyasi patilerdir. Siyasi partilerin kurulması, çoğalması, içinde yaşadığımız süreç dikkate alındığında önemli bir durum. Maalesef otokratik bir sistemden totaliter bir sisteme doğru gidişatın olması hepimizi ürkütüyor" dedi.

"DÜN KAVGA ETTİKLERİMİZLE YENİDEN KUCAKLAŞARAK BORÇ EDİNİYORUZ"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır da, partililerle bayramlaştı. Çayır, şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye zor günler yaşamaktadır. Hala bireyler ve ülke borçlanarak hayatımıza devam ediyoruz. Hala dün kavga ettiklerimizle yeniden kucaklaşarak onlardan para edinerek borç edinerek hayata devam ediyoruz. Bu elbette geleceğimizi çalmaktır. İstikbalimizi karartmaktır. Biz Milli Yol Partisi olarak üretime dayalı, üreterek büyüyen, insanı insan yerine koyarak, 'ne mutlu ben insanım bu ülkede yaşıyorum' diyeceği bir sisteme kavuşana kadar en diyen bir sisteme kavuşana kadar mücadelemiz devam edecektir. Mazlum milletler var. Hala kan ve barut içerisinde bayramı geçiren Müslümanlar var. Müslüman olmayanlar var. Bu bayramın onların da kurtuluşuna vesile olmasını umut ediyorum.

Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi Milli Yol Partisi ile Bayramlaştı
Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi Milli Yol Partisi ile Bayramlaştı
Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi Milli Yol Partisi ile Bayramlaştı
Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi Milli Yol Partisi ile Bayramlaştı

YORUMLAR
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AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi AK Parti'nin yaptırdığı anket sonucu İYİ Parti'de düşüş gözlendi

Refah Partisi, Deva Partisi, İYİ Parti, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi Milli Yol Partisi ile Bayramlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma... İyi Parti, Deva ve Yeniden Refah Partisi Milli Yol Partisi ile Bayramlaştı - Son Dakika
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