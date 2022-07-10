Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… İyi Parti ile Saadet Partisi Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı

İYİ Parti ile Saadet Partisi arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İYİ Parti ile Saadet Partisi arasında, Kurban bayramının ikinci günü karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu; Saadet Partisi'ni ziyaret etti. İYİ Parti heyetini; Saadet Partisi Genel Merkezi'nde Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Halil İbrahim Akpınar ve Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi İbrahim Yıldız karşıladı.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya başkanlığındaki heyeti ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Arslan ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan karşıladı.

İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Saadet Partisi heyetine; "Bayramlarımızı daha mutlu, insanlarımızın daha sağlıklı, daha refah içinde, daha huzurlu ve güvenli bir şekilde kutlamasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz" dedi.