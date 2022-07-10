Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… İyi Parti ile AKP Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı - Son Dakika
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Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… İyi Parti ile AKP Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı

10.07.2022 13:26

İYİ Parti ile AKP arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığındaki AKP heyetinin ziyareti sırasında; “Daha güzel günlerde; daha huzurlu, daha güvenli, daha mutlu ve refah içinde bir Türkiye’de bayramları kutlamak, hepimizin temennisi” dedi.

İYİ Parti ile AKP arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı. İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel başkanlığındaki AKP heyetinin ziyareti sırasında; "Daha güzel günlerde; daha huzurlu, daha güvenli, daha mutlu ve refah içinde bir Türkiye'de bayramları kutlamak, hepimizin temennisi" dedi.

İYİ Parti ile AKP arasında Kurban bayramının ikinci günü karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri yapıldı.

İYİ Parti Eğitim Politikaları Başkanı Sevinç Atabay, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş ve İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Genç Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Onur Hondoroğlu; AKP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. İYİ Parti heyeti, AKP Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin başkanlığındaki AKP heyeti ile bayramlaştı.

AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AKP Ankara Milletvekili Selva Çam, AKP Kadın Kolları MKYK üyesi Reşide Yüksel ve AKP Gençlik Kolları MKYK üyesi Zeynep Şahin'den oluşan heyet de İYİ Parti Genel Merkezi'ni ziyaret etti. AKP Heyeti, İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat başkanlığındaki İYİ Parti heyeti ile bayramlaştı.

İYİ Partili Sunat, AKP'nin bayram ziyareti sırasında; "Daha güzel günlerde; daha huzurlu, daha güvenli, daha mutlu ve refah içinde bir Türkiye'de bayramları kutlamak, hepimizin temennisi" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… İyi Parti ile AKP Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siyasi Partiler Arasında Bayramlaşma… İyi Parti ile AKP Arasında Karşılıklı Bayramlaşma Ziyaretleri Yapıldı - Son Dakika
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