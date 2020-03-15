Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti - Son Dakika
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Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti

6 saat önce

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.

Siyasi partiler grup toplantılarını iptal etti, System.String[]

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında TBMM grup toplantılarını iptal etti.

TBMM'de grubu bulunan siyasi partiler, bu hafta grup toplantısı yapmayacak.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında grup toplantısı yapmama yönünde karar aldı. Ancak milletvekilleri, Genel Kurul çalışmalarına devam edecek.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, TBMM yerleşkesine, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere iki hafta ziyaretçi kabul edilmeyeceğine dair önceki gün karar alınmış, Meclis içinde dezenfeksiyon çalışmaları yapılmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Koronavirüs, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:32 Kaynak: AA
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