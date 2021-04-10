Siyasi partiler, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü kutladı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

BBP Genel Başkanı Destici, yazılı açıklamasında, Türk polis tarihinin Türk devlet tarihiyle akran olduğunu belirtti. Türk polisinin tarihi boyunca gayreti, başarısı ve fedakarlığıyla milletin gurur ve güven kaynağı olduğunu aktaran Destici, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet tarihimiz boyunca emniyet mensuplarımız, dünya üzerindeki meslektaşlarından farklı olarak asli görevleriyle birlikte önce ayaklanmalarla sonrasında terörle mücadele etmiş, devletin bekası ve milletin bağımsızlığıyla ilgili en önemli paylardan birine sahip olmuştur. İçinde bulunduğumuz Polis Günü ve Haftası'nda milletimizin huzur ve güven içinde bir hayat sürmesinde en fazla Türk polisinin payı olduğunun idrakiyle Emniyet teşkilatı mensuplarımızı kutluyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet ederken görevleri başında şehit olan polislerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

DSP Genel Balkanı Aksakal da "Toplum huzurunun sağlanmasında olduğu gibi, terör yapılarının çökertilmesinde de büyük emek sarf eden polis teşkilatımızın 176 yıldır aynı inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü çalışmaları takdir ve şükranla karşılıyorum. Polislerimizin 10 Nisan Polis Günü'nü yürekten kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Saadet Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Güvenliğimiz için gece gündüz gayret gösteren tüm emniyet teşkilatımızın Polis Günü'nü kutlar, mobbinge maruz kalmadıkları, şartların iyileştirildiği bir vazife hayatı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Yeniden Refah Partisinin sosyal medya hesabından ise "Gecesini gündüzüne katarak 24 saat toplumumuz için fedakarca çalışarak milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü kutlu olsun." açıklaması yapıldı.