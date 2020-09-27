Siyasi partiler ve AYD'den Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika

Siyasi partiler ve AYD'den Azerbaycan'a destek mesajı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin, "Biz her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor, Ermenistan'ın bu saldırgan tavrını şiddetle kınıyoruz.

Siyasi partiler ve AYD'den Azerbaycan'a destek mesajı, System.String[]

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısına ilişkin, "Biz her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor, Ermenistan'ın bu saldırgan tavrını şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ermenistan'ın bölgenin huzuruna kastederek, Azerbaycan'a karşı yaptığı hain ve alçakça saldırıları kınadıklarını belirtti.

Saldırı sonucu şehit olanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Temel Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ermenistan bilmeli ki bu tutumunu sürdürmesi sadece kendisine zarar verecektir. Emperyalist güçlere güvenerek gerçekleştirdiği bu haksız ve hukuksuz saldırılardan bir an önce vazgeçmelidir. Biz her zaman kardeş Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor, Ermenistan'ın bu saldırgan tavrını şiddetle kınıyoruz."

"Bu süreç Azerbaycan'ın kesin zaferiyle sonuçlanacaktır"

Vatan Partisinden yapılan yazılı açıklamada ise Türk milletinin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğu ifade edilerek, Ermenistan'ın bu siyasetinin Karadeniz, Hazar, Umman ve Doğu Akdeniz hattında istikrarsızlık isteyen ABD'nin politikalarından ve tertiplerinden bağımsız olmadığı vurgulandı.

Bölge ülkelerinin bu tehditleri engellemesinin ortak bir stratejiyle mümkün olacağına dikkatin çekildiği açıklamada, "Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hedef alan Ermenistan'ın her türlü girişiminin ve kışkırtıcılığının karşısındayız. Tüm gücümüzle Azerbaycan'ın vatan savaşını destekliyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın ki bu süreç Karabağ'daki işgalin de sona ermesiyle Azerbaycan'ın kesin zaferiyle sonuçlanacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Yayınlarımızda Ermeni işgali ve zulmünü anlatacağız"

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da dünya kamuoyunun Ermenistan'ın işgalci olduğunu görmesi gerektiğini vurgulayarak, "Azerbaycan halkının yanındayız. Üyemiz bulunan 320 yerel medya kuruluşu olarak Azerbaycan'a destek veriyoruz. Yayınlarımızda Ermeni işgali ve zulmünü anlatacağız. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte milli bir uyanış başlamıştır. Bizler medya olarak ülkemizi bölme ve işgal etme çalışmalarının farkındayız. Bugün Bakü, yarın İstanbul hedeftir. Azerbaycan'ın yanındayız." açıklamasında bulundu.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Ermenistan, Azerbaycan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 17:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Siyasi partiler ve AYD'den Azerbaycan'a destek mesajı - Son Dakika


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