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Siyasi partiler ve STK'lardan Onur Anıtı saldırısına tepki - Son Dakika

Siyasi partiler ve STK'lardan Onur Anıtı saldırısına tepki

06.02.2022 17:44
Siyasi partiler ve STK'lardan Onur Anıtı saldırısına tepki

Samsun'da 'Onur Anıtı' çevresinde toplanan bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları(STK) temsilci ve üyeleri, yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Samsun'da 'Onur Anıtı' çevresinde toplanan bazı siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları(STK) temsilci ve üyeleri, yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Samsun'da Onur Anıtı'na yapılan urganlı saldırıya tepkiler devam ediyor. Bazı siyasi partiler ile STK temsilci ve üyeleri, saldırıya tepki göstermek amacıyla Atatürk Anıtı çevresinde toplandı. Coşkulu bir şekilde ellerinde Türk bayraklarını sallayan vatandaşlar marşlar söyleyerek saldırıya tepki gösterdi. Anıt etrafında gerçekleşen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından topluluk tarafından Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Akabinde ise basın açıklamasına geçildi.

Siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları adına yapılan basın açıklamasında, "15 Ocak 1932 yılında şehrimize kazandırılan kurtuluşumuzun şehri Samsun'un 90 yıldır simgesi, Samsunspor'un arması, şehrimizi sembolü olan Atatürk Onur Anıtı'na yapılan menfur saldırı özellikle hepimizin hayatında önemli bir yeri olan bizler kadar tüm Türkiye'de tarifsiz bir üzüntüye ve derin bir kaygıya neden olmuştur. Üzüntümüz minnet, şükran ve sadakat duygusu olmayan kişilerle aynı havayı solumamızdır. Endişemiz de aradan geçen 100 yıla rağmen Cumhuriyetimizin hangi koşullarda, hangi zorluklarda kurulduğunu sorgulamamış, okumamış, bilmemiş ve geçen süre zarfında rotasına aklını ipotek ettirmiş kişilerin varlığıdır" denildi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ise "Bu bir Türkiye Cumhuriyeti'ne saldırıdır. Mustafa Kemal Atatürk'e saldırıdır. Samsun ve Türkiye'nin birliğine saldırıdır. O nedenle Samsunlular kendi birliklerine sahip çıkıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri bizi bir arada tutuyor. O nedenle bu saldırıyı önemsiyoruz. Kimse böyle bir saldırıya yeltenmesin. O nedenle bir daha tekrar olmasın diye kararlı bir şekilde kadın, erkek, genç, yaşlı herkes burada Ata'sına ve onun ilkelerine sahip çıkıyor" dedi.

Anıtta gerçekleşen programda güvenlik güçleri geniş önlem aldı. Program, konuşmaların ardından sona erdi. - SAMSUN

Siyasi partiler ve STK'lardan Onur Anıtı saldırısına tepki
Siyasi partiler ve STK'lardan Onur Anıtı saldırısına tepki
Siyasi partiler ve STK'lardan Onur Anıtı saldırısına tepki
Siyasi partiler ve STK'lardan Onur Anıtı saldırısına tepki

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Sivil Toplum Kuruluşları, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siyasi partiler ve STK'lardan Onur Anıtı saldırısına tepki - Son Dakika


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